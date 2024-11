A arte de velejar no Guaíba de Porto Alegre que deveria ser ensinada às crianças

A edição de 2024 do Campeonato Sul-Americano de Soling (veleiro com quilha lastreada para três velejadores) foi realizada no Veleiros do Sul, se estendendo por quatro dias de regatas até este domingo, dia 17. Com 10 barcos em disputa, o Don´t Let Me Down, de Cícero Hartmann, Régis Silva e Frederico Sidou foi o grande campeão da edição.