Borboleta se camufla em torno de flores na sacada

Chama-se mimetismo a adaptação de seres vivos em se misturar com a paisagem - o camaleão é o mais notável. Esta borboleta vem "borboleteando" há dias em torno das flores na sacada, misturando-se com elas. Há um limite para o qual ela aterrissa com precisão de helicóptero, ou o helicóptero posa com precisão de borboleta - ela veio primeiro. Na verdade, a borboleta é uma flor com asas.