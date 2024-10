Caminheiro de Tuparendi ainda fabrica brinquedos como antigamente

Evento em Santa Maria

Será nesta quinta-feira, 17 de outubro, a próxima edição do Mapa Econômico do RS. Desta vez, o projeto do Jornal do Comércio que faz uma radiografia das principais cadeias produtivas gaúchas vai a Santa Maria, debater o desenvolvimento da Região Central do Estado. Será no LabCriativo, no Mercado Público da Vila Belga. Inscrições na internet em https://bit.ly./MapaEconômico e mais informações no site do JC.