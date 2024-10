Por um tiquinho

Se fosse uma corrida de 100 metros com obstáculos, Sebastião Melo (MDB) não teria chegado a tempo de vencer no 1º turno por um centímetro. Pode ser pouco em distância, mas um fator definitivo para o candidato do MDB dizer "ufa, cheguei lá'". Não adianta culpar as abstenções nem o azar, agora a peleja é para vencer no segundo turno.

Havia perspectativa de que a pedetista Juliana Brizola, que vinha crescendo, chegasse na frente de Maria do Rosário (PT), mas não foi isso que aconteceu. Dez entre 10 "sebastianistas" diziam que era mais fácil ganhar da petista do que da candidata do PDT, até pelo alto percentual de rejeição de Maria do Rosário.

O temor de que a neta de Leonel Brizola avançasse era procedente, de certa forma, porque, além de ter menos rejeição, receberia os votos do PT, em tese, mais facilmente do que a transferência de votos do PDT. Mas jamais saberemos o que aconteceria. Cabe lembrar que transferência de votos não é assim no mais.

Se vai ser mais fácil Melo vencer a estrelinha vermelha do que a candidata do PDT, só o segundo turno dirá. No dia 28 de outubro. Ao contrário dos nenês ainda na barriga da mãe, não dá para fazer ecografia em urna.