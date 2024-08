Pombas no busto de Getúlio Vargas

Já definidas como doenças com asas, entre outras, as pombas transmitem uma doença chamada psitacose. Não contentes com isso, costumam usar estátuas e bustos como "casinha", uma mistura corrosiva que mistura fezes com urina. Neste caso, fizeram um serviço no busto de Getúlio Vargas na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, que já foi vandalizado várias vezes junto com a carta-testamento.