A beleza do Festival de Folclore de Nova Petrópolis

Quando a elegância e o folclore se unem, o resultado sempre será harmonioso. A imagem é do CTG Aldeia dos Anjos de Gravataí durante a apresentação do Festival de Folclore de Nova Petrópolis, a bela cidade que leva muito a sério os eventos que atraem turistas e nativos. A sede do CTG serviu de abrigo para vítimas das enchentes por 45 dias. Depois disso, em poucas semanas eles conseguiram montar um espetáculo de primeira.



O cruel fase do "quase" I

Chegamos a um ponto na recuperação do Estado e seus equipamentos que podemos chamar de "quase". Quase tudo volta a estar nos trinques, quase tudo funciona bem de novo, quase podemos ter uma vida normal de novo, mas essa maldita palavrinha não deixa a gente relaxar.

O cruel fase do "quase" II

Quase os ônibus voltam aos horários de antes da enchente, quase as gôndolas dos supermercados voltam a oferecer produtos que gostávamos de comprar, quase os restaurantes voltam aos cardápios originais, quase as lojas de roupas têm de tudo e quase os institutos de meteorologia acertam.

Os perdedores

Já é sabido que o setor de serviços vai pagar o pato na reforma tributária, mas vai sobrar também para os estados como o Rio Grande do Sul. Com a cobrança de impostos na hora da compra do bem, em vez do local de produção, e a unificação dos impostos, estados e municípios perdem uma ferramenta para atrair empresas e investimentos: os incentivos fiscais.

Sem escolha de Sofia

O ocaso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 81 anos, inevitavelmente leva a conjecturas sobre o presidente Lula (PT), 78 anos, caso ele pense em reeleição em 2026, quando terá a mesma idade do presidente americano, 81 anos (Lula faz aniversário em outubro). Hoje, nada indica que ele esteja caminhando no mesmo rumo, mas a questão é outra. O PT sem Lula não existe. É ele ou ele em 2026.

Um século de sigilo

O governo Lula da Silva alegou que a Declaração de Conflito de Interesses (DCI) do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deve permanecer em sigilo por até 100 anos. O que terá acontecido para o ministério ter essa benesse, dados que o contribuinte não tem acesso?

Correção

Na nota de ontem sobre o antigo Bar Líder na avenida Independência esquina com Barros Cassal. Entre os proprietários antigos, não havia ninguém chamado Meneghetti.

A lâmina da verdade

desistência de Joe Biden O que tem em comum o noticiário mundial sobre acom um monge franciscano inglês do século XII chamado William of Ockham? Tudo a ver. Ele criou um princípio que dispensa enrolações. Quando confrontados com várias explicações possíveis para um fenômeno, a explicação mais simples é geralmente a correta. O que a mídia mundial fala da renúncia de Biden como candidato se reúne no seu desempenho no debate com Donald Trump e Zé Fini. O resto é repeteco.



Falha geral

Como se fosse um holofote de um Boeing 747, a enchente iluminou obras de engenharia mal feitas que foram deixadas de lado por décadas ou simplesmente já nasceram erradas. Marcelino Pogozelski, diretor da UGT-RS e ex-fiscal de trânsito, chama a atenção para vários casos. Um deles é a trincheira no cruzamento da avenida Sertório com a Voluntários da Pátria entre as pontes, que sofrem alagamento há décadas e ficou tudo por isso mesmo. Azar do Trensurb.

Investimento em Gravataí

Um dos municípios de maior PIB no Rio Grande do Sul, Gravataí recebeu uma grande notícia com a confirmação do investimento da General Motors no complexo industrial gaúcho neste mês de julho. E as boas notícias não param por aí. O governador Eduardo Leite e o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, confirmaram que a cidade será sede de outro investimento. Desta vez, será na área de tecnologia.



O esforço de cada um