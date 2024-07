A festa da posse

Foi o maior "su" como diriam os colunistas sociais de antigamente. O Teatro do Sesi lotou com a presença de pessoas que vieram dos quatro cantos do Estado para ver a posse de Claudio Bier na presidência da Fiergs/Ciergs. Bier já deu a largada anunciando a profissionalização da entidade. No popular, ele vai comandar o lado político-institucional, enquanto um CEO vai remodelar a Fiergs, uma estrutura gigante por assim dizer.



Os discursos e seus atores

Um resumo da ópera: o prefeito Sebastião Melo foi muito aplaudido; a candidata à prefeitura pelo PT, Maria do Rosário, teve leves traços de aplausos; o ministro Paulo Pimenta (PT) conseguiu apenas palmas protocolares. Já o governador Eduardo Leite foi ovacionado e aplaudido de pé.

Do cusco ao cavalo

Passado o período mais crítico das cheias, começam a surgir mensagens e iniciativas de elevar o moral da gauchada, exemplo desta camiseta criada especialmente para participar da 19ª Feijoada da Apae de Igrejinha, dia 10 de agosto. O gaúcho e seu companheiro de lida e símbolo da resistência, bem como o cusco amigo e parceiro de todas as horas, se unem para reerguer o Rio Grande.

Nas mãos dos fantasmas I

Uma sugestão: tirem extratos periódicos do seu saldo em conta corrente e aplicações. O apagão cibernético que começou na sexta-feira tem tudo para se repetir e eventualmente ocultar suas aplicações. Não é nem "se", mas "quando". Depender de um ente oculto cheio de manhas e hackers não deixa ninguém dormir em paz, enquanto os bancos não limparem a área.

Nas mãos dos fantasmas II

O universo digital que domina nossas vidas em todo espectro é como guardar todos os ovos em uma só cesta - quebram todos. O sistema de fichas usado pelos bancos antes da internet podia ser da idade da pedra, mas não tinha hackers nem apagões. Desta vez foi a Microsoft, mas de repente um note nos confins do Chade pode derrubar a rede em todo mundo.

A volta do Líder

O antigo Bar Líder, na esquina da Independência com a Barros Cassal, agora no Centro Histórico, foi objeto de matéria publicada no caderno GeraçãoE. Teve uma longa e gloriosa vida. O último dono chamava-se Menegheti e, antes dele, o Sarrafo, como era conhecido. Vinha gente de longe para comer o filé acebolado ou o lombo de porco à milanesa com salada de batata de maionese. Na cozinha, o Adamastor, do alto do seu metro e noventa.

Gracias

Após 78 dias no Rio Grande do Sul, sendo 32 com a base operacional junto à Associação Beneficente Pella Bethânia, de Taquari, o Corpo de Bombeiros da PM de São Paulo concluiu a sua missão humanitária de auxílio ao estado gaúcho. A instituição cedeu aos bombeiros a sua pousada e o auditório como base operacional.

Aí tem...

Nicolás Maduro disse que pode haver um banho de sangue e distúrbios na Venezuela caso ele não seja reeleito. Como é que pode um sujeito que burlou a Constituição para ficar no poder dizer uma coisa dessas? É possível que ele mande sua polícia e forças armadas dar início a esta ameaça.

Doença de Newcastle