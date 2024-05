Nos shoppings, a salvação

Os shoppings que escaparam da enchente e permaneceram abertos prestaram um grande serviço à população. Além das lojas, uma série de serviços como telefonia celular e conserto para diversos equipamentos correlatos foram úteis, porque muitas operações estavam fechadas. E, claro, as praças de alimentação compensaram em parte as operações de rua.

Das crianças do Paraná

A solidariedade que está vindo de todo o Brasil não é apenas na forma de doações de mantimentos, roupas, etc. Entre centenas de sacos e caixas, caminhões carregados com donativos que chegam na Grande Loja Maçônica do RS também trazem uma carinhosa mensagem, diz o Grão-Mestre da Grande Loja do RS, João Batista de Carvalho Silveira.