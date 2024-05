Ruas e avenidas alagadas na Zona Norte de Porto Alegre

Quando se fala que o Aeroporto Salgado Filho mergulhou na enchente, falta dizer que as vias de acesso estão em situação semelhante. É o caso da avenida Zaida Jarros, entre a BR-116 e a Farrapos, logo depois do aeroporto, ligação importante para o acesso ao terminal e a Porto Alegre.



Atenção ao disjuntor

Ao retornar para casa, o primeiro passo é desligar os disjuntores que fornecem energia à residência. Essa precaução é crucial, pois assim que as companhias restabelecerem a energia, todos os aparelhos que estiverem conectados à tomada receberão uma carga elétrica. Então, mesmo que estejam desligados, os dispositivos poderão queimar. O alerta é do PIDS Tec do Senac.

Entupimento de passageiros

Agora que a cidade ensaia uma retomada, não faz mais sentido que as linhas de ônibus tenham horário reduzido por falta de demanda. Para dar um só exemplo, a linha 520 Triângulo, que atravessa vários bairros, está com filas enormes. E o tempo de espera suplanta meia hora, quando antes era de 15 em 15 minutos.

As ruas que sumiram

congestionamento na área central de Porto Alegre O enorme, na terça-feira, ocorreu pelo uso generalizado do corredor humanitário. Ainda assim, teve quem arriscasse outras explicações. Um popular na parada de ônibus da Venâncio Aires falou que "bastou um calorzinho e todo mundo botou o carro na rua". É uma tese, mas há outra: faltou rua para tanto automóvel.



Motoristas nota 0

Nenhuma ajuda - estadual, federal ou internacional - adiantaria para resolver o enorme congestionamento da cidade. Nenhum órgão de trânsito mudaria a irresponsabilidade dos motoristas porto-alegrenses com sua irresistível vocação para piorar o que já está péssimo. Além ignorar a prioridade para carros em emergências, trancam o sinal, metem o bico já com sinal vermelho e, pior, buzinando como se fossem Moisés abrindo o Mar Vermelho. Você vê a educação da pessoa quando está comendo e no trânsito. E atinge todas as camadas sociais.

Lavaram a jato

Um a um, os condenados pela Lava Jato foram sendo absolvidos pelo mesmo tribunal que os condenou. Mesmo os confessos, pessoas físicas e empresas, que inclusive admitiram os mal havidos e devolveram o dinheiro. Estamos diante da maior miragem da história, a julgar pela lavagem da ficha corrida.

A carne é fraca

Não bastassem os estragos nas casas e prédios, os retirantes da enchente encararam um baita dissabor na volta, entre eles o apodrecimento dos alimentos guardados no freezer pela interrupção de energia. O fedor tinha um ajudante: o mofo, também odor insuportável.

Turbulência extrema

A forte turbulência que atingiu um avião da Singapore Airlines na terça-feira, e que feriu 22 passageiros e causou uma morte, é cada vez mais comum. A aeronave caiu 1,8 mil metros sobre o Oceano Índico. Todos os pilotos temem esse evento extremo, e estão avisando os passageiros que apertem o cinto como regra.

Escritório na cafeteria

Vai levar um tempo até que as cafeterias voltem ao normal, seja porque foram afetadas pelas águas, seja porque ficaram fechadas e os proprietários não têm bala na agulha para o difícil recomeço. Estes estabelecimentos fazem um papel social relevante. Ou são extensão de escritórios de profissionais liberais que usam o wi-fi da casa, ou servem de palco para as rodas de cafezinho ou encontros.

Fechamento do comércio