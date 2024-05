O Willy, cadê?

Ainda é grande o movimento de carros em Tramandaí, mesmo com chuvisqueiro e vento sul gelado. Observa-se que, mesmo em ruas fora do Centro, praticamente não há diferença com dias anteriores. Um bom termômetro são as farmácias. Um atendente da Panvel disse que segue forte a busca por medicamentos e artigos de higiene. Há um componente cultural no comércio, muitas lojas de serviços fecham no horário do almoço. Em uma confeitaria/padaria na Rua da Igreja, observa-se filas de bombonas de Água da Pedra. Então, o que não tem ou tem pouco é carne.