O avanço da construção em Tramandaí

Se as praias do Litoral já têm forte presença de prédios comprados por gente que resolveu morar fora da cidade grande, seja pela tranquilidade ou porque estão fartos de pandemias e enchentes, observadores nativos apostam que haverá um novo boom imobiliário. Quem tem terrenos disponíveis é procurado por construtoras para vendê-los, nem sempre em condições vantajosas. Entrementes, é grande o número de terrenos com tapumes prontos para virar canteiro de obras. Vem aí uma nova safra de empreendimentos imobiliários, como este em Tramandaí.



O valentão de Cambará

O Rio Caí pode não ser o que despeja maior volume de água que acaba no Guaíba, mas tem nascente nos Campos de Cima da Serra. Dá à luz ou à água mais precisamente em Câmara do Sul e é batizado como Arroio de Santa Cruz. Então, ele desce serpenteando e quando atravessa a BR-116 é rebatizado Caí, que em tupi guarani tem várias traduções - uma delas é pedra grande. Atravessa todo o Vale do Caí e por conta da água que recebe ao longo do curso causa enchentes periódicas em cidades como São Sebastião do Caí e Montenegro. Nos anos 1950, adjuntos do chefe da Casa Civil do governo do Estado tinham, entre outras funções, a de percorrer as cidades ao longo deste rio para levantar os estragos em caso de eventos climáticos. Como as estradas eram precárias e a telefonia quase inexistente e difícil, o relatório era entregue para o governador por meio de telegrama da Western, muito caro. A ordem era economizar palavras. Durante o governo Ildo Meneghetti, um deles de nome Caio, não conseguia agradar o chefe, que exigia textos cada vez menores. Então, ele ficou exasperado e assim resumiu os estragos da enchente em Montenegro. Cais Caí Caiu Ass Caio.



O que dá pra rir dá pra chorar

Se observar a régua que mede o nível do Guaíba dá um certo alento, por outro lado dá desalento, pela morosidade em que a baixa das águas se dá, principalmente em relação ao pico da enchente. É aquela coisa de meio copo de água.

Ouça quem entende, presidente

A reconstrução é uma tarefa tão monstruosa que não pode se limitar a aspergir dinheiro em pessoas físicas e jurídicas. Além da tremenda logística necessária, há problemas singelos mas vitais tais como reconstruir e azeitar agências bancárias que serão o chuveiro destes recursos. A ideia que o governo Lula (PT) nos passa é que os burocratas se julgam autossuficientes (como sempre) e prescindem da ajuda dos caboclos da aldeia. Seria um temendo erro. Para começar a conversa, tanto Lula quanto os ministros e técnicos deveriam ler com extrema atenção o plano de reconstrução dos municípios. Eles sabem onde aperta o calo.

Sobre incertezas...

O presidente Lula está patrolando a prudência e seu próprio partido. A demissão de Jean Paul Prates (PT) da Petrobras foi descrita pelo defenestrado como "humilhante". Ele avalia deixar o PT. Fosse só isso seria o de menos, mas a sua pesada mão está inquirido os investidores, já com a pulga atrás da orelha com o risco fiscal e a economia fraca.

...e sobre egos

Além disso, está politizando as ações de governo com relação ao Rio Grande do Sul, deixando claro que Paulo Pimenta (PT) é candidato ao Piratini e nomeá-lo para seu novo posto une a fome com a vontade de comer. Na entrevista, deixou-se empolgar com o próprio ego, estava quase eufórico. Passou a impressão que o Rio Grande do Sul é seu quintal.

Assim não dá

Como pode um acionista minoritário acreditar na estabilidade de uma empresa como a Petrobras que teve cinco presidentes em cinco anos?

Os dois livros

Leitor paulista pergunta como está a situação, além dos estragos que se vê na televisão. Respondi que eu teria que escrever um livro para alinhar os problemas atuais e outro para os futuros.

E segue o baile

Movimento de carros é intenso em Tramandaí, mesmo em dia chuva FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

Ainda é grande o movimento de carros em Tramandaí, mesmo com chuvisqueiro e vento sul gelado que começou ontem. Observa-se que, mesmo em ruas fora do Centro, praticamente não há diferença com dias anteriores. Um bom termômetro são as farmácias. Um atendente da Panvel disse que segue forte a busca por medicamentos e artigos de higiene. Há um componente cultural no comércio, muitas lojas de serviços fecham no horário do almoço. Em uma confeitaria/padaria na Rua da Igreja, observa-se filas de bombonas de Água da Pedra. Então, o que não tem ou tem pouco é carne.



A solidariedade vem a cavalo