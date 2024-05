E o barquinho vai...

Mesmo com o Guaíba cheio e barrento, a navegação fluvial não pode parar de trabalhar. Há o risco de bater em troncos que vêm descendo e, como o barco navega em sentido contrário, as velocidades se somam. Mas é obrigação, porque como a maioria das rodovias estão ou interditadas ou com pontos de estrangulamento, resta a salvação que navega. Como se diz, alguém tem que cuidar da lojinha.



A odisséia da Farrapos

incêndio em pousada na Capital Com gancho da tragédia do, surgiram narrativas sobre a avenida Farrapos, em que a maioria não falou, que teve seu tempo de glória. Para começar, não foi Getúlio Vargas que a construiu, foi num rasgo de ousadia que o prefeito Loureiro da Silva a abriu, sem dar bola para os técnicos. "Cumpra-se de imediato" foi a filosofia. Loureiro também abriu a avenida Salgado Filho. A Farrapos foi uma das primeiras do País a ter a onda verde, que durou até meados dos anos 1960. Se você entrasse em uma das pontas com sinal verde a 60 Km/h, chegava na outra ponta sempre com sinal verde. Com o tempo e aumento de movimento, surgiram novas sinaleiras, e aí deu. Outro erro foi dizer que ela começou a morrer por causa da saída das empresas. Ela morreu antes, por falta de estacionamento, muito antes da decadência, no tempo em que sediava grandes revendas de automóveis, como a Casa Dico, Cia. Geral de Acessórios (GM), Ribeiro (Jung Ford), Importadora Americana (várias marcas) e, a 50 metros dela, a Cranwood (carros europeus de grande vendagem nos anos 1950, como o inglês Austin). Mas o forte dela, até os anos 1960, foram as lojas de autopeças, e, por um bom motivo. Por volta de 1952, Getúlio Vargas proibiu a importação de carros com valor acima de US$ 1,5 mil. Aí começaram a entrar os carros mais baratos, os europeus como Citroën, Fordson, o polonês Skoda e os alemães como o NSU. Mas a proibição gerou um problema: as peças de reposição. Esse tipo de negócio encheu a avenida. Um detalhe que durou até os anos 1970 foi o leito com as duráveis placas de cimento em metade da pista. A demanda por ônibus, inclusive de outros municípios, era grande porque a Castelo Branco não existia. Era a única saída, porque a avenida Pernambuco não emendava com a Farrapos. Outro detalhe daqueles anos era o comércio, inclusive restaurantes nas transversais. O que eu sempre chamei de distrito erótico da Capital, como o Gruta Azul antigo, A Caverna e e assemelhados, são dos anos 1970 e 1980. Na década seguinte surgiram outras casas, na altura da esquina com a Santo Antônio. O (ou a) Gruta foi palco de lançamento de um filme, evento em que foram várias socialites. Um freguês paulista reclamou da idade das moças para a gerência, mas essa já é outra história.



A segunda dor I

Quando as águas baixarem, os atingidos pelas enchentes amargarão outra volta no parafuso, vendo suas casas destruídas, móveis e imóveis, roupas inutilizadas e eletrodomésticos que perderam a serventia. Junte-se a esse quadro a dor de empregos perdidos e a falta de dinheiro.

A segunda dor II

Se fizermos uma lista de prioridades desta pobre gente, geladeira, fogão e um botijão de gás são fundamentais para, pelo menos, ter comida quente e guardar produtos perecíveis. O mínimo. Um bolsa família mais um gigantesco programa de reconstrução é o mínimo que se pode fazer.

Prevenção, que prevenção?

Está acontecendo algo estranho no obrigatório PCCI na Capital e alhures. No Centro Histórico, alguns lojistas querem alugar lojas no térreo de prédios, mas não conseguem fechar negócio porque o prédio não tem PCCI, então, não recebem o alvará de funcionamento. E um empresário imobiliário diz que se a fiscalização subir a Serra das Hortênsias levará um susto. E os Bombeiros têm pouca estrutura para fiscalizar.

Colapso de barragens

O colapso das várias barragens da Serra causará estragos além da conta. A falta de energia em toda a região tornará a vida das comunidades ainda mais difícil, e provavelmente por um bom tempo.

Como da outra vez...

...passado algum tempo depois que as águas baixarem e os vídeos horripilantes cessarem, as doações costumam minguar e as promessas de ajuda do governo ficarão empacadas nos espinheiros da burocracia. Então, desabrigados e empresas atingidas passarão a caminhar sós.

Patinho feio

O Floripa Airport inaugurou rotas para Amsterdã (Holanda) e Bruxelas (Bélgica). Aqui, não se consegue que a Alitalia abra voos diretos para Roma, apesar dos esforços, incluindo o corpo diplomático.

Comício cultural

O ato público em São Paulo em que o presidente Lula (PT) pediu votos para o candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) teve patrocínio da Petrobras. Cobrada, a empresa disse, em nota, que "busca reforçar sua imagem como apoiadora da cultura brasileira". Credo!

Shows geriátricos

Hoje é Madonna, não faz muito foi Paul McCartney e Mick Jaeger. A não ser os roqueiros gritões com pós-doutorado em uivos, não chega ninguém novo. Como diz o leitor Paulo Arisi, somos a abre-sala do Museu Pop.

O santo das torneiras

Província de São Pedro do Rio Grande do Sul era nosso nome, que levou o Estado a tê-lo como padroeiro oficial. Como dizem, é o santo que abre e fecha as torneiras. No mínimo, deveria sofrer impeachment depois dos eventos recentes.

Dinheiro pelo ralo

Madonna levará US$ 3,3 milhões (R$ 17 milhões) de cachê pelo show no Rio. O custo total será de R$ 60 milhões. O governo do Estado entra com R$ 10 milhões e a prefeitura do Rio com outros R$ 10 milhões. O Itaú e a Heineken entram com R$ 20 milhões cada um. Pois bem, por que o poder público precisa botar dinheiro em Madonna, por acaso ela é pobrinha?

Barco singrando o Guaíba