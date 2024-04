Com imagem de capa feita pela fotógrafa Tânia Meinerz, a biografia O Dom Quixote dos Pampas relata a luta de Wilen Manteli à frente da Associação Brasileira de Terminais Portuários. Nascido em Chapecó (SC), em vez de lutar contra moinhos de vento, ele se batia contra os burocratas e a burocracia.



Uma cidade grande demais I

Uma cidade só é administrável até 600 mil habitantes, segundo o relatório final de um congresso mundial sobre urbanismo, feito nos anos 1990. Vemos isso na prática com as capitais superpovoadas. Porto Alegre que o diga, embora longe de cidades como São Paulo, que tem mais população que o RS inteiro. Não é só uma questão de dinheiro, é administrativa também em escala geométrica.

Uma cidade grande demais II

O primeiro problema que emerge é a saúde, o sistema viário é outra dor de cabeça. Porto Alegre perdeu de ter o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, quando inaugurou os corredores de ônibus. Metrô nem pensar, perdemos o bonde da história. Todos os nossos viadutos são do tempo do prefeito Guilherme Socias Villela e antes dele, de Telmo Thompson Flores. No hay plata.

Verão em Encruzilhada

Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, realizou de dezembro a março, em parceria com o Sesc, o Conecta Verão, que envolveu mais de 30 mil pessoas em 18 shows, incluindo uma variedade de atividades esportivas.

Menino Jesus de Praga

A Casa de Saúde Menino Jesus de Praga está celebrando quatro décadas de trajetória. Para celebrar a data, organizou um jantar festivo e solidário, que será realizado no dia 25 de abril, às 20h, na Associação Leopoldina Juvenil. É uma oportunidade para a comunidade se unir e apoio esta importante causa. O lucro do evento será usado para manter o atendimento dos 33 pacientes que residem na Casa, em Porto Alegre. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 99572-8124.

A força do Norte do Estado

Não é de hoje que a Região Norte do Estado vem crescendo. O rápido desenvolvimento dessa parte do Rio Grande do Sul foi mostrado, por exemplo, no raio-x realizado pelo Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, realizado pelo Jornal do Comércio. Nesta edição, reportagem de Patricia Knebel dá mais uma mostra deste movimento. Para além da força do agronegócio e de um parque industrial em franco crescimento, a região agora está avançando em seu ecossistema de inovação.

Morando com o inimigo

O terremoto em Taiwan mostrou como eles são perigosos para fábricas de semicondutores. A maior fica na ilha, e a Ásia responde por 3/4 da produção mundial. Uma só paradinha e o mundo acusa o golpe. Poeira e outras impurezas estragam a produção.

Plano Diretor

Tomaram posse no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre, representando a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, o arquiteto Diogo Schiaffino (titular) e como suplentes Nelson Kalil Moussalle e Patrícia Bertotto.

Aula Magna

O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do RS, Fabrício Peruchin, vai realizar a aula magna do Curso de Extensão em Direitos Humanos destinado aos profissionais da Segurança Pública.

O perigo das grimpas

JL Duarte/divulgação/jc

O leitor José Domingos Lima Duarte notificou extrajudicialmente a prefeitura de Canela pelo lixo na Vila Suzana, inconformado com a ausência de recolhimento, varrição e limpeza das ruas com "leitos, calçadas e meios-fios com montanhas de grimpas, material sabidamente inflamável". Grimpas são galhos secos de araucárias.



Perigo nos céus