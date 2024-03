Um barco à venda em Tramandaí

Esse barco de pesca está encalhado há quase um mês na barra do rio Tramandaí. Apesar de todas as tentativas, não houve jeito de recolocar o bicho de volta ao seu habitat. Enquanto isso, uma imobiliária o colocou à venda. Faz sentido. Nada é mais imóvel que um barco encalhado.

Capão de prédios

Mesmo com o fim da temporada no Litoral, corretores de imóveis de Capão da Canoa se chocam para oferecer barbadas no município. São mais de 40 lançamentos, segundo um nativo. E neste mês se constata número grande de excursões de idosos. Vive-se mais, gasta-se mais.

A capa que zombava da chuva

Uma boa sacada do Instituto Caldeira foi ocupar a antiga Tecidos Guayba, na entrada da cidade. Em algum momento entrou como sócio o A. J. Renner, nosso Barão de Mauá, um empreendedor nato, que cheirava progresso à distância. Para mim, um produto desta empresa foi a Capa Tropeiro, um pala de pura lã. Rapaz, ela me salvou do frio, da chuva, e era impermeável de verdade. Não lembro o ano em que ganhei uma, acho que no tempo em que morava em São Vendelino, segunda metade dos anos 1940. Em dias de chuva, temporal e frio de rengear cusco, lá ia eu todo pimpão ao Grupo Escolar, a 1 quilômetro de distância em estrada de chão batido. Não lembro que tipo de calçado usava, mas era comum andar de pés descalços. Por isso se pegava muito bicho-de-pé e lombriga, curada com a hoje demonizada ivermectina. Não havia patrulha. Os filhos dos colonos - meu pai era comerciante - calçavam tamancos de madeira se fosse o caso, e raramente era. No caminho, comia caule de funcho, bom para dor de barriga. Ou comia as bergamotas ao lado da garagem do ônibus do Kurt Backes. No embornal, a merenda. Minha mãe dava três sugestões, sempre com pão preto: banana amassada, açúcar e canela, e a minha preferida, rabanada com mel e canela. Mas eu trocava com a merenda dos colegas, que incluía linguiça caseira. Um escambo calórico, por assim dizer. A capa Tropeiro ficou na minha lembrança. Nos dias frios de inverno, era minha companheira, amiga e protetora. Com entradas para as mãos, aquecia corpo e alma, uma barraca quase. Depois de ensopada, tinha um macete para secá-la mais rápido, mas essa já é outra história.

Vende-se fiéis

Se pegar uma avenida longa como a Oscar Pereira, vai ver mais de uma dúzia de igrejas. Algumas, cobram R$ 5,00 por "benção". Na internet há ofertas de "vende-se uma igreja", naturalmente o pacote-templo inclui fiéis muito fiéis.

Longe, tão perto

A melhor forma de saber o que acontece na Argentina é ver o telejornal da TV espanhola. Fiquei sabendo que os hermanos passam por uma epidemia de dengue, provavelmente importada do Rio Grande do Sul. E dedica especial atenção para Cuba, que vive "la crise eterna", com imagens da população protestando contra o custo de vida.

A vez dos conservadores

Depois de uma década no poder, a esquerda portuguesa deu lugar à centro-direita, a AD. Somados os votos da direita com o partido Chega, passam de 63%. Luís Montenegro, da AD, será o primeiro-ministro do país da Península Ibérica.

A fúria dos elementos

Olha que foi vento. Começou às 4h50min e deu os últimos suspiros às 5h40min, dependendo da região. O som gerado e encanado nas ruas cheias de prédios foi assustador. Milagrosamente, nenhuma árvore caiu na rua Gonçalo de Carvalho.

Nos insetos, a salvação

Entre as startups presentes no espaço Markplace no primeiro dia do South Summit está a Insect Protein. Depois de participar do BRDE Labs em 2022, a empresa já passou a produzir farinha para alimentação de animais, com alto grau de proteína, a partir da larva de insetos. Ela conta com o apoio do BRDE.

Sem eletricidade grátis

Carro elétrico vale a pena, certo? Há controvérsias. Segundo o site da Estapar, apesar da garantia para baterias de carros elétricos variarem de 8 a 10 anos, as baterias (o conjunto de módulos que compõem a bateria) dos modelos elétricos mais encontrados no nosso mercado têm preço bem salgado. Variam de R$ 9,9 mil a R$ 160 mil, para o caso de carros importados.

Doeu

No afã de reverter a queda de popularidade, Lula ordena um mutirão de obras e consequente propaganda desses feitos. Obra só contenta quem mora na região. Uma rodovia no Pará não sensibiliza moradores de Porto Alegre. Eleitor se sensibiliza com o preço que vê na gôndola do supermercado.

De volta