Uma prévia do South Summit

O CIO da empresa StartSe, Cristiano Kruel, deu um show ontem ao desmistificar a Inteligência Artificial (IA) em palestra na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). Em um fala coloquial, captou a atenção do público de empresários e trouxe conteúdo no mesmo formato direto de explanações que são feitas no South Summit. A mediação foi da colunista de tecnologia e inovação do JC, Patricia Knebel.