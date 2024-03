Proximidade agora...

Guilherme Kolling, interino O governador Eduardo Leite (PSDB) e o presidente Lula (PT) estiveram lado a lado na visita do titular do Planalto ao Rio Grande do Sul. Demonstraram proximidade, como observou o repórter Diego Nuñez, desde o momento em que o tucano foi receber o petista no aeroporto de Porto Alegre.



...distanciamento em 2026

Logo ao lado de Leite estava o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), o favorito de Lula para disputar o Palácio Piratini em 2026. Certamente, o tucano apoiará outro candidato para a sua sucessão. E também existe a possibilidade de Lula e Leite concorrerem a presidente da República na eleição geral daqui a dois anos.

Boas notícias

Leite ganhou uma bela notícia na fala de Lula, que se comprometeu a rever a dívida com do Estado com a União. Além disso, o presidente anunciou um pacote de obras de infraestrutura para o Rio Grande do Sul, com bilhões em recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Dobrando o público

A plateia, em Porto Alegre, era hostil ao tucano que, depois de algumas vaias, foi aplaudido ao dizer que deseja o sucesso do atual governo. "Não precisamos pensar igual, precisamos pensar no Brasil. E quando pensamos no Brasil, a gente torce a favor", resumiu Leite.

Lembrança de Leonel Brizola

Lula lembrou o ex-governador Leonel Brizola (PDT) e o seu projeto de CIEPs, centros de educação em tempo integral. O petista disse que o gaúcho merecia um pedido de desculpas, pois defendia o modelo há 40 anos e o PT era contra. "Hoje a necessidade de discutir a escola em tempo integral é unanimidade", afirmou o presidente. Foi interrompido por aplausos da plateia no Teatro do Sesi assim que citou o nome de Brizola.

Oportunidade

A data de realização do South Summit neste ano, terminando em uma sexta-feira, permite que as milhares de pessoas que vêm de outros estados e países possam prolongar a estadia até o fim de semana e aproveitar para fazer turismo. É uma boa oportunidade para Porto Alegre e outros destinos no Rio Grande do Sul faturarem.

Apoio à inovação

A Rio Grande Seguros, Previdência e Capitalização, maior seguradora de pessoas sediada no Estado, patrocina a vinda de três palestrantes importantes do South Summit. Uri Levine, cofundador do Waze; Jeff Hoffman, cofundador do Booking.com (matéria na página 11); e John Elkington, considerado o "pai da sustentabilidade", falarão na Innovation Session do evento. O painel acontece no dia 20 de março, às 12h, no palco Arena, instalado no Cais Mauá.

Diretores de banco em ação

O diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, será moderador de painel sobre ofertas de capital e oportunidades de investimentos na inovação durante o South Summit. O vice-presidente e diretor de Operações do banco, Ranolfo Vieira Júnior, será um dos palestrantes no painel "Fomento à inovação: Visão 360".

Amigos do Verde

A Escola Amigos do Verde, em Porto Alegre, completou 40 anos no dia 12 de março. Com uma proposta inovadora para educação infantil e ensino fundamental, busca criar um ambiente educativo aliando a preocupação ecológica e a alimentação naturalista. A sede fica no bairro Higienópolis, com bosque e muita natureza.

Miúdas

ANFITRIÃ do evento no Teatro do Sesi, Fiergs pediu que o governo agilize reconstrução de fábricas atingidas por enchentes. VICE-PRESIDENTE Geraldo Alckmin dirigia-se ao presidente da Fiergs, Gilberto Petry, como interlocutor no seu discurso. EM duas visitas ao Estado como presidente, Lula não concedeu coletiva de imprensa. A última no RS foi na campanha de 2022. DO LEITOR: clientes da operadora Vivo na rua Barros Cassal, em Porto Alegre, estão sem internet há 4 semanas.

South Summit Brazil