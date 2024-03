Música e história no bar

Um dos espaços mais tradicionais para ouvir música ao vivo em Porto Alegre está completando 18 anos. O bar Parangolé recebe, de segunda-feira a sábado, apresentações de artistas de diferentes estilos, com repertório variado. Em sua trajetória, o espaço teve noites memoráveis, como a reunião de músicos da categoria de Plauto Cruz na flauta, Valtinho do Pandeiro, Sabiá no saxofone, Darcy Alves (o Professor Darcy) e Silfarnei Alves no violão. O registro desse momento histórico é da fotógrafa Tânia Meinerz.