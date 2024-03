Mulheres se destacam no agro gaúcho

Guilherme Kolling, interino Além da expansão da feira e do público cada vez maior na Expodireto, também chama a atenção da equipe de reportagem do JC que está no parque em Não-Me-Toque a crescente participação feminina no agro, o que é visto nos estandes - na agroindústria familiar já são maioria -, bem como nos painéis na Arena Agrodigital. Um dos exemplos dessa presença marcante é a professora e empreendedora Nicéia Wünsch, que foi painelista nesta quinta-feira.



Liderança feminina

a reportagem do caderno GeraçãoE desta semana Como registrou, a liderança feminina está conquistando diversos setores e mercados onde tradicionalmente estão em maioria os homens. Como disse a presidente da Associação Brasileira de Angus, a pecuarista Mariana Tellechea, "as mulheres vieram para ficar no agro". Uma boa mensagem para este 8 de março, Dia Internacional da Mulher.



Avanço na reciclagem

Iniciativas realizadas na Expodireto também beneficiam o meio urbano. É o caso da parceria entre BRDE e Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública, que irá investir em um novo modelo mecanizado para tratamento e reciclagem de resíduos sólidos. Vai beneficiar municípios da chamada Zona da Produção. A meta é aumentar o percentual de material reciclado - hoje em 10% - entre 35 toneladas de lixo urbano, que vão para o aterro em Trindade do Sul.

Crédito pioneiro

Realizada nesta quinta-feira, essa foi a primeira operação de crédito do BRDE com consórcios municipais. O financiamento é de R$ 3,5 milhões, assinado pelo vice-presidente e diretor de Operações do banco, Ranolfo Vieira Júnior. O consórcio beneficiado contempla ainda Alpestre, Constantina, Engenho Velho, Entre Rios do Sul, Gramados dos Loureiros, Nonoai, Novo Xingu, Rio dos Índios, Ronda Alta e Sarandi.

Produto gaúcho

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) vai lançar, na próxima terça-feira, 12 de março, um movimento para revolucionar a imagem do produto gaúcho. O "Produto RS" será apresentado em uma reunião-almoço, às 12h, no Espaço 300 da Fiergs.

Rua da Praia

Novos bares e operações gastronômicas, especialmente no entorno da Casa de Cultura Mario Quintana, estão movimentado e revitalizando a Rua da Praia. Além disso, um outro movimento interessante é a presença de livrarias na mais tradicional via do Centro Histórico de Porto Alegre.

... e das livrarias

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Reportagem completa sobre as novidades da livraria está no site do GeraçãoE. Depois da Livraria Taverna, que se instalou há alguns anos jutamente no térreo da Casa de Cultura, agora é a vez da Livraria Baleia, que vai completar 10 anos e se mudou para o número 351 da Rua dos Andradas, nome oficial da Rua da Praia. Na foto abaixo, junto à fachada, estão os proprietários do empreendimento, Nanni Rios e Marcelo Titton.



Compra de imóveis usados

Pesquisa da startup imobiliária Loft finalizada nesta semana, com dados de 12 meses (até fevereiro de 2024) - considerando imóveis usados de Porto Alegre que estão à venda em plataformas online -, aponta que o momento é favorável para a compra de imóveis grandes. Apartamentos com mais de 125 metros quadrados estão com o preço do metro quadrado estável, em R$ 6,5 mil. Enquanto isso, o preço de apartamentos de até 30 metros quadrados teve alta de 18% no mesmo período. Os bairros com maior oferta de unidades grandes são Centro Histórico e Petrópolis.

Carinho no hospital...

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre abriu uma chamada pública inédita, para compra de 3 mil biscoitos amanteigados da agricultura familiar. Também estão na lista de aquisições 3 mil unidades de bolo integral de banana e 10 toneladas de pão integral orgânico.

...e comida da vovó

A ideia é entregar biscoitos para o lanche das crianças da Internação Pediátrica, para que se sintam como se estivessem na casa da vovó e não em um hospital, explica a chefe do Serviço de Planejamento de Suprimentos, Luciane Camillo de Magalhães.

Problemas na internet