O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) realiza no segundo semestre deste ano as eleições para o próximo triênio. O atual diretor-geral da entidade, Fernando Uberti Machado, é o nome escolhido pela situação para concorrer à presidência. O ex-vice-presidente, Edson Prado Machado, também manifestou o desejo de concorrer.