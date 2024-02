Proteção total contra a água

Hélio Gama

Faleceu ontem, aos 80 anos, o jornalista Hélio Gama Filho, que foi editor-chefe do Jornal do Comércio na segunda metade dos anos 1990. Foi secretário de Comunicações do governo Pedro Simon e trabalhou em vários jornais e revistas como Veja e Gazeta Mercantil. É uma grande perda. Foi responsável por me trazer ao JC.

O bicho vai pegar I

O alerta da prefeitura de que algumas quadras da orla do Guaíba estão contaminadas por vermes, e que podem causar bicho-de-pé, lembra o passado, quando se caminhava muito de pés descalços, porta de entrada do bichinho tunga penetrans, uma espécie de pulga. Quanto aos vermes, o remédio que se usava era ivermectina.

O bicho vai pegar II

Sim, essa mesmo, tão caluniada. Até a década de 1960, todas as crianças e adolescentes tomavam uma dose anual deste vermicida, mesmo sem sintomas. Para os corajosos, o bicho-de-pé era extirpado com um canivete desinfectado na chama ou em álcool. Ou, uma pomada Springer ou de arnica, ainda encontrável por aí, que "chupava" o bicho.

Os quatro dias

Apesar dos benefícios apresentados pela pesquisa sobre países que reduziram a jornada de trabalho semanal para quatro dias na semana, há controvérsias, caso fosse adotada no Brasil. Em outros países, funcionários ganham por horas trabalhadas. Aqui, paga-se por mês, o que reduz a produtividade dos colaboradores, assevera Marcos Freitas, fundador do Grupo Seja AP.

Show ideológico

Entre as novas normas para a eleição 2024 está a permissão para artistas explicitarem suas posições políticas em shows, desde que de forma gratuita. É um convite para aplausos - ou vaias. Vai dar para tirar uma febre de acordo com a ideologia explicitada.

Queixa de leitor

"Fizeram recapeamento da rua Carlos Huber desde a sinaleira no entroncamento com a rua Teixeira Mendes. No entroncamento com a rua Gustavo Schmidt existia uma rotatória e marcações no piso de PARE. Faz mais de dois meses que não existe nada. Ninguém sabe qual é a preferencial, ninguém respeita nada".