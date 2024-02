Sem folga no Carnaval

Essa era a "ala" dos limpadores da Cootravipa na pista do Carnaval 2024, primeira noite. Eles passavam limpando e varrendo após o desfile de cada escola de samba, o que mostra como essa profissão é castigada. A faina de varrer, recolher lixo horas a fio sem parar exige muita energia, que, por sua vez, exige alimentação de acordo, o que nem sempre chega a eles. A homenagem da página a esses heróis do dia a dia!

No balanço da Paulista I

Feitos os elogios e as lamentações sobre o evento na avenida Paulista, no domingo, resta esperar o ato do PT. Alguns registros sobre o ex-presidente foram feitos com evidente má vontade, onde sempre há espaço para um "mas...". É a velha história de brigar com a notícia. Podemos não gostar dela, mas fato é fato.