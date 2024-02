Marcas de Quem Decide 2024

O evento Marcas de Quem Decide, promovido pelo Jornal do Comércio há 26 anos, já tem data para acontecer: será no dia 12 de março, terça-feira. A cerimônia, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre, apresenta as marcas mais lembradas e preferidas em mais de 70 setores da economia gaúcha. Mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 51-3213.1331.