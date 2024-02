Como piorar as coisas

A exemplo do que ainda acontece em diversas vias da Capital, na rua Carlos Trein Filho - na altura do número 1.065 -, bairro Bela Vista, o entulho do temporal persiste depois de um mês. Mas algumas pessoas conseguem piorar o que já está ruim, adicionando pedaços de móveis, cestas quebradas, cabos de vassoura e todo tipo de resíduos domésticos enquanto o DMLU não aparece.



Coitada da Teodora

Na avenida Dona Teodora, se observa um depósito de lixo em plena calçada de uma empresa na esquina com a avenida Pernambuco. Ocorre que do outro lado da Dona Teodora existe uma vila onde a prefeitura não entra para fazer a coleta de lixo, restando aos moradores simplesmente jogar o mesmo na calçada de um vizinho.

O alicate e a ferradura I

Um simples alicate furtado em obra foi o instrumento usado para dois presos escaparam do presídio do Rio Grande do Norte. Um alicate. A verdade é que o presídio de segurança máxima não tinha muro, o que é uma coisa maluca. Como é que pode?

O alicante e a ferradura II

Lembra uma quadrinha medieval que diz, na tradução: Por causa de uma ferradura/ perdeu-se o cavalo/ por causa do cavalo perdeu-se o cavaleiro/ por causa do cavaleiro/ perdeu- se a batalha/ por causa da batalha/ perdeu-se a guerra/ tudo por causa de uma ferradura.

Feira do Varejo

Um coquetel marca hoje o lançamento da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV), o maior evento do setor no Brasil, que vai acontecer em Porto Alegre, de 22 a 24 de maio. Promovido pelo Sindilojas Porto Alegre, o encontro está marcado para às 19h, no 20Barra9 do Pontal Shopping.

O retrato de uma calamidade

De leitor sobre a BR-290: "Entre Cachoeira do Sul e Rosário dá vontade de trocar de sistema solar. Só imperfeições no asfalto, buraco tapado a meia sola, camaleão, asfalto levantado, um caos". Incrível isso. Um país que não consegue nem manter uma rodovia estratégica e quer ser player internacional. Mas nem como office-boy!

Conta outra, Vladimir Putin

A morte do principal inimigo de Vladimir Putin se deveu a um "mal-estar", depois de caminhada na prisão onde estava. Sim, claro, mal-estar, foi prontamente socorrido e coisa e tal, não fosse o histórico de dezenas de inimigos que morreram em circunstâncias semelhantes. Para constar: Putin foi da soviética KGB, especialista em mal-estar.

Dura lex sed lex

Em 2023, ações de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) geraram uma economia de mais de R$ 625 milhões aos cofres públicos. Em 2023, foram registrados 1.022 benefícios de auditoria, sendo 763 com impacto financeiro e 259 benefícios qualitativos, que são aqueles sem valor numérico associado, mas que tendem a gerar expressivas melhorias na administração pública.

Aquele abraço

Ao povo e ao prefeito de Rolante, Pedro Luiz Rippel. O nome do município vem do rio, que foi assim chamado por ser impetuoso e violento nas suas cheias, levando junto o que encontrasse pelo caminho. O curioso é que antigamente era chamado de Rolantinho, e, mais tarde, perdeu o título para o hoje município de Riozinho. É muita água.

Jesus está chegando