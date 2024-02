Piração geral

Quando se diz que o trânsito está maluco e que boa parte das bikes não obedecem aos sinais de trânsito certamente não se pensou que crianças também se comportassem assim. A imagem mostra que este menino está dando chance ao azar e pode engordar as estatísticas.



O povo se diverte

Quem viu o Carnaval nas diversas capitais brasileiras pela TV, chegou a conclusão que não há a mais remota ligação com carnavais de outrora. Escolas de samba das periferias ainda resistem, mas o samba-enredo - que na realidade não é samba, é marcha rancho - é um amontoado de palavras significando nada, no fim das contas. Mas o povão se diverte e não está nem aí. Ele brinca até sem música.

Carnaval político

Nos trios elétricos de Salvador artistas e cantoras foram atração, mas na massa que os acompanhava observava-se o efeito lata de sardinha, tal a quantidade de gente. Em cima de um caminhão, Carlinhos Brown fez um discurso anti-Bolsonaro que durou vários minutos. Resumindo, para quem tem mais de 50 anos parecia estar em um universo paralelo, nenhuma ligação com o carnavais de outrora.

Tudo tão estranho...

Enquanto se discute a intenção de golpe temos uma Corte Superior que ultrapassa suas funções, investiga, julga, condena e prende sem ter essa função, usurpa o Legislativo e os diplomas legais por ele gerados, isso é o quê?

Mudou sem mudar

O quanto os recentes acontecimentos e vídeos afetaram a imagem de Jair Bolsonaro: segundo alguns institutos de pesquisas, nada. Levantamento da Paraná Pesquisas mostra que, se a eleição presidencial de 2º turno fosse hoje, Lula e Jair Bolsonaro estariam empatados tecnicamente. O petista teria 43,9% dos votos contra 41,9% do ex-presidente.

De amigo a inimigo

Mas nem todos os que votaram e Bolsonaro tornariam e voltar nele. Em largas camadas da classe média ele é execrado porque, se na economia ele foi bem, na política foi um desastre ao brigar com todo mundo ao mesmo tempo, da imprensa ao Judiciário. E nas rodas a pergunta é a mesma: quem pode ser o candidato conservador em 2026? Os nomes postos não empolgam.

Ecos do Carnaval

Como só acontece durante o tríduo momesco, quem ficou em Porto Alegre se deparou com a maior parte dos restaurantes e até lancherias fechadas na segunda-feira, mesmo não sendo feriado. É como a meiagravidez, não existe. Para quem "come de fora" foi brabo. No Centro Histórico dava até um certo receio em caminhar, se esgueirando pelas paredes para tentar não ser visto pelos amigos do alheio.

Jesus salva

Quem não é chegado em verão com suas temperaturas de alto forno de siderúrgica, sonha com cidades como São José dos Ausentes, onde fez 14 graus no sábado. Bom Jesus também é uma boa opção. Mesmo os amantes do calor concordam que nos últimos dias o calor feito foi fora de proporção, não só pelas altas temperaturas como também pela sucessão de dias e noites terrivelmente quentes.

O lado perverso

O dilúvio das fake news está gerando uma consequência desastrosa. Os internautas tendem a não acreditar em informações verídicas e acreditar nas falsas.

Aquele abraço

Ao povo de Roca Sales e ao prefeito Amilton Fontana, no Vale do Taquari. Curiosa é a origem do nome: em 1899, quando o presidente da Argentina, Júlio Argentino Roca, visitou o Brasil e teve a visita retribuída, no ano seguinte, pelo presidente brasileiro, Manuel Ferraz de Campos Sales, pinçaram o Roca e o Sales.

Área azul