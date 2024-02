O charme dos pequenos negócios

A cidade está cheia de pequenos tesouros gastronômicos bem arrumadinhos por dentro e por fora. O segredo é torná-lo acolhedor. Na rua João Telles fica um, o Doro, tocado por seu Luiz. Doro vem de Doroti, a mãe dele. Engenheiro, ele trabalhou na Coemsa de Canoas e depois na Itália, onde ficou por 10 anos. Voltou ao Brasil e decidiu abrir um negócio de congelados & bistrô.



Ruim e caro

Alguns bufês de comida a quilo estão aplicando valores absurdos, o que piora em feriados. Um deles, nas imediações do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, cobrou R$ 134 para duas pessoas. Bife duríssimo, comida de orfanato, preço de boate. Por esse valor, se come filé mignon no Moinhos de Vento.

Muito bom mas...

Alguns comerciantes da Travessa Acelino de Carvalho, ex-rua 24 horas mas que nunca passou de 12h, estão apreensivos com as anunciadas obras na via no Centro da Capital. Não que não as queiram, mas temem que o prazo de 6 meses não seja cumprido. Afinal, nunca uma obra pública é concluída no prazo.

Ranço invencível

Com o ranço ideológico de ser contra pedágio, provavelmente a concessão das rodovias federais gaúchas está a caminho do brejo no todo ou em parte. Ninguém bota na cabeça dos fundamentalistas guascas que o barato sai caro.

Se não é o seguro...

As chuvas que castigaram Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana em janeiro impulsionaram o setor de seguros. No mês, 60% das solicitações de atendimento de sinistro e assistência para automóveis junto à Sinosserra Corretora foram referentes a consequências diretas de alagamentos e estragos. Considerando residências, o índice chegou a 80%.

Os perigos desta vida

O novo titular da pasta da Justiça prometeu que vai combater o crime organizado com segurança pública. Na torcida, ministro Ricardo Lewandowski, mas abra bem o olho com golpes e crimes cibernéticos. Até seu ex-colega Barroso foi vítima de um na semana passada.

Mais uma

Na sexta-feira passada, o presidente Lula (PT) disse que "afrodescendente gosta do batuque de um tambor". A declaração foi feita a uma jovem negra durante cerimônia na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Imagina se um civil diz isso. Estaria em cana.

Caixinha obrigado

Cerca de R$ 5 milhões mensais de salário. Não é à toa que o ex-ministro Guido Mantega brigou para ser o CEO da Vale com apoio do governo federal, pretensão depois abandonada.

Busca de qualificação

O Sticc iniciou o curso de energia fotovoltaica para trabalhadores da construção civil. No sábado, no meio do feriadão, 15 alunos estiveram presentes, uma demonstração clara de quanto os trabalhadores do setor buscam se qualificar, diz o presidente do Sticc, Gelson Santana. Haverá mais turmas neste mês.

Deu no Valor

O número de recuperações judiciais terminou 2023 com 4.045 empresas em processo de reestruturação, índice considerado alto por especialistas, e um recorde no volume de pedidos. Foram registrados 1.405 ao longo do ano passado, aumento de quase 70% em relação a 2022.

Aquele abraço