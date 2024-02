Um outro olhar do túnel

Guilherme Kolling, interino* Normalmente movimentada, a entrada do Túnel da Conceição é um lugar barulhento e inóspito para pedestres. Mas a fotógrafa Tânia Meinerz captou um olhar diferente, entre as grandes árvores com raízes a mostra no fim da avenida Osvaldo Aranha. Por essa lente, o túnel rendeu um belo retrato.



Fim da bonança

Depois de uma segunda quinzena de tempo ameno em Porto Alegre, o início de fevereiro mostrou a que veio, com dias quentes. E deverá seguir assim nos próximos dias, de acordo com a meteorologia.

Em busca de refresco

Aumento do consumo de ventiladores e condicionadores de ar TÂNIA MEINERZ/JC

Depois da corrida por aparelhos de ar-condicionado e ventiladores no início de janeiro, as altas temperaturas neste mês devem movimentar as lojas novamente. É a busca por refresco.



Reunião no BNDES

Ocorre hoje, às 11h, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, reunião para discutir a liberação de recursos de linhas de crédito para empresas atingidas pelas cheias de setembro e novembro de 2023 nos Vales do Taquari e do Caí. No ano passado, o governo federal havia anunciado R$ 1 bilhão do BNDES com esse fim. Mas o dinheiro ainda não chegou na ponta, relatam empresários.

Saneamento e praia

publicada na semana passada no JC A série do jornalista Mauro Belo Schneider,, sobre a falta de saneamento básico no Litoral Norte gaúcho mostrou que o problema afeta a balneabilidade, com praias impróprias para banho. Somente cinco municípios têm tratamento de esgotos.



Desafio e projeção

Há muito trabalho a fazer. A concessionária Aegea, que assumiu a Corsan após a privatização, projeta restabelecer a balneabilidade em praias impróprias para banho até o fim do ano, com obras no sistema de coleta e tratamento de esgotos na região do Litoral Norte.

Três superávits

Seria algo surpreendente se alguém dissesse há 10 anos que o Rio Grande do Sul teria três superávits consecutivos no início dos anos 2020. Até a década passada, o mantra, baseado em fatos, era de que o Estado gastava mais do que arrecadava há 40 anos, com raras exceções em alguns exercícios. Pois agora veio a sequência, em 2021, 2022 e 2023.

Fatores extraordinários

Cabe ressaltar, como observou a repórter Bárbara Lima na matéria do JC sobre o tema, que fatores extraordinários foram decisivos para o resultado de R$ 3,6 bilhões no azul em 2023. Um deles foi a receita com a venda da Corsan, mais de R$ 4 bilhões que o governo agora pretende usar em investimentos. Outra foi o Regime de Recuperação Fiscal, que evitou que o Estado gastasse bilhões de reais com o pagamento da dívida à União.

Semana apertada

O feriadão em Porto Alegre recém acabou, e a segunda-feira já começa com a expectativa de Carnaval. Embora seja uma "semana cheia" em dias úteis, na prática é um período atípico, espremido entre dois feriados, em fevereiro.

