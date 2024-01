Café do mineirim

Porto Alegre ama cafeterias. Algumas realmente oferecem um produto diferenciado, seja no pó seja na arte de tirar expresso em suas várias formas. Uma delas é a franquia mineira Cheirim Bão, onde tudo remete a Minas Gerais, do pão de queijo aos escondidinhos e doces e geleias típicas da região. Há vários pela cidade - esta fica na rua Florêncio Ygartua, bairro Moinhos de Vento, com direito a um luminoso muito do bão.