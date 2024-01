A praça é do povo

Mas procura concessionário. Fechado desde abril de 2022, um dos pontos mais tradicionais de Santa Cruz do Sul, o Quiosque da Praça está prestes a receber novamente atividades gastronômicas, culturais, turísticas e de entretenimento. A prefeitura lançou o edital de concessão de direito real de uso remunerado do espaço.

O estranho caso do Tenente Olmerindo

Quando comecei a trabalhar de carteira assinada, calhou de ter vaga como escriturário no Banco da Província, um dos três grandes bancos gaúchos, na filial Montenegro. Me botaram na seção contas-correntes, de atendimento de balcão. Pagamento de cheques ou depósitos era tudo comigo, movimento devidamente registrado lápis em uma folha de cartolina; ao lado, se fazia a lápis o cálculo de juros. Sim, bancos pagavam juros mesmo sem aplicação.

Pois foi num desses manuseios que encontrei a ficha de movimento do Tenente Olmerindo Silva, assim mesmo, com a patente antes do nome. Com o detalhe que não havia endereço para enviar correspondência. Achei estranho.

Raramente movimentada, a conta tinha saldo de poucos cruzeiros, moeda da época, apenas para não fechá-la. Fiquei curioso com o tenente. Em conversas com colegas dos outros bancos, Nacional, do Comércio e Sulbanco, fiquei sabendo que o tal tenente também mantinha conta corrente com estas filiais, e também era um ilustre desconhecido sem endereço registrado.

Então virou obsessão. Quem diabos era o gajo sem endereço, por que tinha conta nos bancos com pouca movimentação? Por acaso, um contador da filial do interior gaúcho nos visitou, e eu muito metido a detetive perguntei a ele se conhecia o militar. Sim, ele falou, é nosso correntista também.

Meses depois houve uma olimpíada bancária em Santa Cruz do Sul, e lá estava eu tentando jogar pingue-pongue. Nos encontros à noite, onde o esporte olímpico preferido era o halterocopismo, me lembrei do Olmerindo. Meio que no chute perguntei a alguns se por acaso conheciam o Olmerindo. Bingo! Muitos de filiais dos outros bancos também sabiam da existência do Olmerindo. Então me deu aquele cheirinho de conspiração. Mas não consegui decifrar o mistério.

Anos depois, já em Porto Alegre, encontrei para um cafezinho no Café Rihan, hoje Panvel do Calçadão, Jader Caxias de Souza, gerente da filial Andradas do Banco da Província. Aqui há um parênteses. O Rihan chegou a vender 5 mil cafezinhos por dia. Para fazer descer o açúcar granulado com a umidade batiam nos fundos com o punho da mão. Um em cada cinco açucareiros tinha a inscrição "vai bater na bunda da mãe".

Jader era daqueles caras que conhecia todo mundo. Entre um café e outro, me lembrei do Tenente Olmerindo Silva e perguntei ao Jader se na agência dele também havia uma conta dele sem endereço. Que coisa. Foi então que aconteceu um milagre.

Quando saímos para a Rua da Praia, veio em nossa direção um senhor com cerca de 70 anos, sobretudo até os joelhos embora fosse verão e assobiando entre dentes uma melodia conhecida.

- Tenente Olmerindo Silva! - gritou Jader, que em seguida me apresentou o ser misterioso.

Pedi e veio a explicação. Tenente reformado do Exército Brasileiro, era corretor de seguros, percorria todo o interior do Rio Grande do Sul e, de acordo com a conveniência do segurado, pediu que depositasse o pagamento em um dos três bancos; em seguida, sacava a maior parte e só deixava um restinho para não fechar a conta.

Pôxa, que decepção! Logo agora que eu tinha um mistério e ele faz puf! e desaparece no ar. Meses depois encontrei um mistério de verdade envolvendo um agiota, mas essa já é outra história.