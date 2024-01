Da planta para o banho

Alguns poucos vendedores de esponjas vegetais ainda oferecem o produto, como este que costuma estar na esquina da rua Garibaldi com avenida Independência, em Porto Alegre. É uma fruta que nasce em uma planta trepadeira alta, pertencente ao gênero Luffa. Ela é cultivada especialmente pelas fibras do fruto seco, que podem ser usadas como esponja de lavar louça, esponja de banho, esponja de limpeza. O povão usa muito para tirar cascão da planta dos pés.



Tudo entupido

Tema recorrente nas rodas de conversas em Porto Alegre é o problema enfrentado por motoristas em vias de mão dupla nas quais não passam veículos em ambos os sentidos ao mesmo tempo. Um dos exemplos é a Travessa Itaperuna, no bairro Tristeza.

Duplo tormento I

Neste 2024, comemora-se 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães no Rio Grande do Sul. Foi em 25 de julho de 1824 pelo Vale do Sinos. Alguns registros também dão conta da chegada de imigrantes pioneiros por Torres em 17 de novembro, mas há controvérsias. Fato é que deram grande contribuição ao desenvolvimento. Alguém imagina o Estado e o Brasil sem eles e seus descendentes? No entanto, comeram o pão que o diabo amassou mesmo na história recente.

Duplo tormento II

Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos foram presos no Vale do Caí e no Vale do Paranhana, simplesmente porque não sabiam falar português ou tinham instrumentos alemães como rádios e relógios. Até recentemente, a palavra "colono" era dita de forma pejorativa por aqueles que conseguem comer graças aos que deles escarnecem.

Controle de danos

A perversidade do nosso modo de fazer campanhas eleitorais ocasiona acusações e julgamentos antecipados. É o caso do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). Mesmo que não seja alvo das investigações sobre fraudes na Secretaria Municipal da Educação, passa a ser culpado segundo a oposição. Ao que se diz, com auxílio até de gente proeminente do governo federal. O que Melo precisa agora é um projeto eficaz de controle de danos. Posar de vítima atrai pena, mas não votos.

É pau, é pedra

A condução da agressiva campanha municipal pela esquerda passa pela eleição à prefeitura da Capital neste ano, pavimentando o caminho para uma candidatura do ministro Paulo Pimenta (PT) ao Palácio Piratini em 2026. O PT está apostando tudo.

Queimados no baile

Balanço de um pequeno prédio do bairro Cidade Baixa sobre eletrodomésticos queimados após o restabelecimento de energia elétrica em Porto Alegre nos últimos dias: 4 geladeiras, 1 ar-condicionado, 2 computadores, 2 microondas, além de chuveiros, rádio-relógio e por aí vai. Prejuízo para em vários apartamentos. Será assim em boa parte da cidade.

Aquele abraço

Abraço aos moradores e ao prefeito de Triunfo Murilo Machado. O nome originou-se de uma luta entre a família dos Campos Velhos, da cidade de Flores, e os habitantes do povoado de Baixa Verde. Estes queriam o progresso da cidade e criaram uma feira. Lá nasceram Bento Gonçalves, o dramaturgo Qorpo Santo, a atriz Iracema de Alencar e Jerônimo de Ornellas.

Miúdas

SICREDI / Prefeitura de Viamão assinam parceria para a implementação da primeira Cooperativa Escolar do município. SENAR-RS estará presente na 40ª edição da Feovelha em Pinheiro Machado, de hoje a 28 de janeiro no Parque Charrua. PREFEITURA de Encruzilhada do Sul investe R$ 6,5 milhões na pavimentação de ruas. Envolve 28 vias. LANGUIRU e a Agroaraçá Alimentos firmaram parceria no Frigorífico de Aves instalado em Westfália.

