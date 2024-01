Café com música

Esse é mais um conjunto que toca um jazz bem redondinho. Os argentinos do Café Preto tocam amiúde na Rua da Praia, altura da Praça da Alfândega. No cartaz em frente, eles indicam os lugares onde se apresentarão durante a semana em Porto Alegre. É tão difícil encontrar uma banda brasileira que toque um bom jazz...



Promessa Conceição

Além da falta de energia, as falsas promessas angustiam os moradores, caso da rua Olavo Bilac quase Lima e Silva. No domingo, 21 de janeiro, uma equipe da CEEE Equatorial retirou árvores caídas em fios e cortou quatro cabos de energia com promessa de que outra equipe viria. Como na música Conceição, se vieram ninguém, sabe, ninguém viu.

Aviso prévio

O leitor Gilberto Jasper lembra que em 2011 galhos caíram sobre uma mulher de 49 anos na Praça da Encol, o que acabou com a sua rotina de maratonista. Dois anos depois, um homem de 62 morreu atingido por uma árvore de 20 metros no Parque da Redenção. Se falou em criar um inventário das 1,3 milhão de árvores de Porto Alegre para detectar vegetais velhos, podres ou tomados por microorganismos comprometedores. Só se falou.

Posse na Ajuris

O juiz de Direito Cristiano Vilhalba Flores toma posse no próximo dia 1º de fevereiro, às 17h30min, como presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) para a gestão 2024-25. Ele substituirá o desembargador Cláudio Martinewski, que reassumirá suas atividades no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Quando a picada chega ao fim

A última lotação Sarandi viajou ontem. Motivo: no dia 23 de dezembro de 2023, em uma das últimas viagens, o motorista Reginaldo foi assaltado, apanhou de coronhadas e precisou se afastar para tratamento médico. O proprietário da lotação resolveu encerrar devido a este e outros eventos de insegurança.

Aquele abraço

Ao povo de Tapera e prefeito Volmar Kuhn. Fica no meio do caminho entre o centro e o Norte do Estado. Tapera é uma casa abandonada, termo de origem tupi que significa "aldeia extinta", pela junção de "taba", aldeia e "ûera", extinta, que existiu na região onde hoje situa-se o centro da cidade.

Em se financiando, dá

O setor industrial, em particular, encontrou no BRDE um parceiro estratégico ao longo de 2023 para projetos de desenvolvimento de novos produtos e na qualificação da atividade operacional. Ao longo do ano passado, o volume de financiamentos do banco para a área da inovação chegou a R$ 235,8 milhões apenas para o Rio Grande do Sul.

Quem é vivo sempre aparece

Logo após o temporal, alguns lojistas de rua que ficaram sem energia trataram de equipar o estabelecimento com placas solares, cuja ligação com a rede é feita com relativa facilidade, e há gente disponível para tanto. Cabeça não é só para pentear cabelo.

Habemus Cannabis

Promulgada pela Câmara de Porto Alegre a lei que institui na Capital o Programa Municipal de Uso de Cannabis para fins medicinais. O projeto que deu origem à lei foi apresentado em 2021 pelo então vereador e hoje deputado estadual Leonel Radde (PT).

Uma nova revolução

Fica todo mundo cheio de dedos para abordar o tema, mas o fato é que estamos em uma nova revolução sexual, visível nas ruas, dado o grande aumento de casais gays e de lésbicas desfilando sua união de mãos dadas nas ruas, especialmente jovens e até adolescentes. Se no mundo gay masculino já não é mais novidade, no universo feminino é mais recente assumir a relação em público.

