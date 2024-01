As coisas como elas são

As opiniões, na maioria apaixonadas, sobre os culpados dos efeitos do temporal, quedas de árvores, de quem é a culpa, poda é ou não necessária, a ideologização do meio ambiente e da vegetação estão resumidas nesta imagem na esquina das ruas Olavo Bilac com Inácio Montanha, bairro Santana. Este vegetal já estava podre, cheio de erva de passarinho, oco, servia de abrigo para as abelhas jataí que voam desarvoradas pela perda da colmeia.