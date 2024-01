A invasão do espaço aéreo

Concurso de peitos

Pois em um momento de ócio criativo, este escriba se pôs a ver a cobertura do Grammy Awards 2024 no canal E!, que se realiza em Los Angeles (EUA). Rapaz do céu, a gente já viu muito, mas não viu tudo. Começando pelo início e terminando no fim, como disse o Coelho de Óculos de Alice no País das Maravilhas. Contrastando com edições anteriores, não houve tantas estrelas com aqueles vestidos malucos desenhados por modelistas sob efeito de alucinógenos, desta vez foi tudo preto - ternos, vestidos, sapatos, meias. Tipo ordem unida.

Os peitos de fora ou quase de fora tiveram de sustentar vestidos do tipo marquise de loja, espremendo-os para cima como se fossem os Dois Irmãos do Vale dos Sinos. Uma maravilha da engenharia peitoral, admito.

Ocorre que o exemplo acima foi exceção. Na maior parte, apresentadoras e cantoras usaram vestidos em que os seios foram espremidos lateralmente, uma interessante versão de sustentabilidade, porque tão espremidos que nem fio dental passaria entre eles, tipo arroz empapado "unidos venceremos". Em vez de pontudos, na versão deste ano eles foram largos como a ofensiva de Putin no front da Ucrânia. Boa parte da produção do Vale do Silicone foi para artistas brancos. Convenientemente, loiras evitam usar decotes laterais para não mostrar a bem definida fronteira entre o real e o surreal.

Chamou atenção um cantor usando um casaco de couro preto, mas sem nada mais por baixo. Quem sabe, esperar a saída para abri-lo como Batman abrindo as asas de morcego.

Outra coisa que chamou a atenção é o grande número de sobrenomes ligados por hífen, um traço de união copiado das famílias da nobreza britânica. Em português, até Zelaína Silva-da-Silva soa fashion. Enfim, o hedonismo norte-americano atinge seu apogeu em eventos como este. Quanto às músicas, só saberemos na premiação no dia 4 de fevereiro. Mas uma coisa é certa: chegamos ao ponto em que a melodia em si interessa menos que caras & bocas previamente ensaiadas e atordoantes efeitos de luz e cor com backing vocals disputando um campeonato para ver quem grita mais alto.

Enfim, a glória da música sem música.