Filas no Trensurb

Os efeitos devastadores da chuvarada de terça-feira à noite foram sentidos ao longo do dia. Ontem pela manhã, muitas sinaleiras estavam fora do ar, havia árvores caídas nas ruas, áreas alagadas, falta de energia elétrica, internet e água. Algumas estações do Trensurb, especialmente em Porto Alegre, não funcionaram pela manhã e os passageiros tiveram que ser transportados de ônibus. Na imagem, a fila na plataforma e a confusão na Estação Farrapos.



Impacto nas obras

Prédio envelopado EVANDRO OLIVEIRA/JC

Os impactos da chuva e temporal foram sentidos em todos os setores da economia. Na construção civil, as obras de prédios altos, que são "envelopadas", tiveram, em alguns casos, essa camada de proteção rompida pelo vento, caso desse edifício que está sendo erguido no bairro Bom Fim.

Evento de grande porte em Pelotas

Prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas apresenta evento Connex 2024 MAURICIO TONETTO/SECOM/RS

Pelotas vai sediar um evento internacional sobre segurança pública de 13 a 15 de março. Entre os painelistas, alguns especialistas da Colômbia, que irão trazer experiências bem-sucedidas no combate à criminalidade. O evento será gratuito e deve atrair gestores públicos estaduais e municipais. A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, apresentou a iniciativa ontem no Palácio Piratini. A realização tem a parceria do governo do Estado e da Frente Nacional dos Prefeitos.

A mudança nas chaves

Popularizou-se em condomínios residenciais de Porto Alegre nos últimos anos o uso da chamada chave tag. Ao invés de fechadura, o pequeno aparelho abre a porta quando é aproximado a um sensor no portão. O avanço tecnológico dá mais segurança e rapidez na entrada de edifícios.

O nível dos rios

Além dos transtornos gerais das chuvas, outra preocupação do governador Eduardo Leite com a repetição do evento climático era o nível dos rios, especialmente no Vale do Caí, Litoral Norte e Região Metropolitana de Porto Alegre. O problema acontece depois das chuvas, quando a água escoa e provoca cheias, como no ano passado.

E a armadilha das tags

Mas faltou combinar com a chuva forte e a falta de luz. Moradores de edifícios da Capital que retornaram depois da chuvarada não conseguiam acessar a própria residência, porque a chave tag não funcionava sem energia elétrica. Quem não manteve fechadura como alternativa, teve que improvisar - ou ir dormir em casa de amigos ou parentes.

Reciclagem do vidro...

O investimento da gigante francesa Verallia - que vai duplicar sua fábrica de garrafas de vidro em Campo Bom - pode ajudar a solucionar o problema da falta de reciclagem de vidro. É um material mais pesado e com menor valor que outros recicláveis. Por isso, muitas vezes é rejeitado por recicladores.

E sustentabilidade

Para se tornar mais sustentável, a empresa quer reaproveitar ao máximo vidros usados. E tem até programa para estimular a reciclagem, o Vidro Vira Vidro. Deve abranger diversos municípios gaúchos.

É melhor prevenir