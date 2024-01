Por um fio

Se existe uma mania que se traduz em desobediência civil declarada é a atitude dos pedestres em ignorar faixas de segurança ou sinais vermelhos. Neste caso, na avenida Júlio de Castilhos, ele ainda caminha no limite da faixa de contenção, mas a regra em outras ruas do Centro Histórico da Capital é não apenas ignorar, como ainda abrir um bocão caso o motorista reclame da atitude. É uma inversão total.



Terra de ninguém

Estatísticas mostram que diminuem roubos e furtos a pedestres, mas não é bem assim. No Centro Histórico de Porto Alegre, os imperadores do mal atuam com força total. Semana passada, um ex-deputado e hoje advogado safou-se de boa quando pressentiu que seria assaltado na rua Jerônimo Coelho, mas refugiou-se no prédio do Ministério Público, chamado de Forte Apache em outras tempos.

Aquele que nasceu morto I

Pesquisas de satisfação junto a usuários da Trensurb mostram que 85% aprovam o serviço, o que é um excelente índice. O que nos leva ao defunto metrô de Porto Alegre, que morreu antes mesmo de nascer. O custo-tatu, digamos assim, era enorme e nem havia plata.

Aquele que nasceu morto II

O que nos deixa uma opção que vem desde a gestão do prefeito Guilherme Socias Villela, o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), pensado para ser usado nos corredores de ônibus ainda nos anos 1970. Com a palavra, a prefeitura. Os corredores de ônibus estão consolidados e ainda hoje no hay plata.

Zona de conforto

Sabemos que a Brigada Militar mapeia os locais onde há maior frequência de delitos a pedestres. Justamente aí está um problema. Sabendo disso, os meliantes atacam em ruas e áreas onde não tem policiamento ostensivo.

Mensagem do leitor

"Existe ou existia uma lei municipal a respeito ou desrespeito sobre os fios das companhias Vivo, Claro, Tim e Oi. Nunca cumpriram nada, resultando nesta situação atual." Ele quer saber quem paga essa conta. Se é a prefeitura ou somos nós.

No limite da paciência

Sobre a velhice de filmes e documentários da TV paga, leitor aduz um comentário. "Você opta por TV paga para não ver comerciais, e agora é o que mais tem. Os Patrianis, Kayaks, 123 milhas, Fundação Abrinq e assemelhados torram a paciência até de monge tibetano."

A falência de tudo

É um longo processo para aquilo que chamamos fenômeno, a consequência lógica de algo que não detectamos a tempo. A falta de qualificação, o avanço da irresponsabilidade resumida no "deixa pra lá". Então, aviões de fábricas respeitadas perdem a janela durante a decolagem e o ar-condicionado desaparece dos ônibus, buracos nas ruas e rodovias nascem como coelhos, para reaver débitos irregulares em conta corrente, governantes mentem descaradamente sabendo que não serão cobrados, entre outros. É a versão humana da fadiga dos metais.

Nosso futuro

Longo artigo da Agência Reuters mostra as tendências do jornalismo a partir de uma ampla pesquisa em vários países, revelando pontos como o fato de a maioria dos editores entrevistados afirmar que planeja criar mais vídeos, mais boletins informativos e mais podcasts, mas, basicamente, o mesmo número de artigos de notícias.

Sem comida

Uma invasão zumbi não daria certo no Brasil. Tem pouco cérebro pra comer. Mas se o critério for incompetência, eles fariam um banquete e faltaria zumbi na mesa.



Aquele abraço