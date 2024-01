A rua que não existia

Leitores da velha guarda estranharam que a pequena rua que liga o Largo Glênio Peres com a José Montaury se chamasse XV de Novembro, objeto de foto na edição de sexta-feira. Pois há uma história curiosa sobre ela. No início dos aos 1970, um corretor da bolsa construiu um prédio nela e o prefeito Telmo Thompson Flores queria cobrar IPTU. Só que a rua não existia nos arquivos. No fim, fizeram uma conta de chegar e se definiu a denominação atual.



A pleno vapor

Hospital Moinhos de Vento recebe comitiva de hospital de Boston Viktoria Powarchuk/DIVULGAÇÃO/JC

O Hospital Moinhos de Vento recebeu visita de uma comitiva do Mass General Brigham, de Boston, nos Estados Unidos, considerado um dos melhores em solo norte-americano. O grupo foi recebido por lideranças do hospital, incluindo o CEO Mohamed Parrini. A expectativa é de que um acordo seja fechado neste ano.

Paisagem urbana

Estacionamento fechado na rua Bordini GGK/DIVULGAÇÃO/JC

Uma nova safra de prédios está em construção no bairro Moinhos de Vento. No raio de uma quadra da rua Quintino Bocaiúva, por exemplo, há quatro empreendimentos. Bem na frente do Grêmio Náutico União, na esquina com Tobias da Silva, há uma torre que está no 17º pavimento. Na Marquês do Herval, há outros dois já em construção e um terceiro, ainda em fase de liberação do terreno onde antes havia casas.

E estacionamentos

Confirmando a tendência registrada pela coluna, de fechamento de estacionamentos em bairros da região central, este aqui da rua Coronel Bordini encerrou as atividades no final do ano passado. Resta saber o que será feito no imóvel desocupado.

Turismo caro

Arambaré, São Lourenço e Jaguarão são comunidades exploradas através do pedágio mais caro do Brasil, ao custo de R$ 19,60. Para fazer compras nos freeshops de Rio Branco, por exemplo, na fronteira Brasil/Uruguai via Jaguarão, é preciso desembolsar R$ 156,80, apenas com as despesas de pedágio.

Sobre incompetências

Do leitor Waldyr Borges Junior sobre o final de semana de Torres. "Não ventou, não choveu torrencialmente, mas estamos sem energia elétrica. Parece que essa é a privatização que deu errado, não pela sempre benfazeja privatização, mas pela absoluta incompetência da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica, N.R.)."

Aquele abraço

Barra Funda começou a ser habitada no ano de 1919 por colonizadores vindos da região de Guaporé, Veranópolis e Caxias do Sul. Até então era habitada pelos índios GE Guarani denominados de Coroados. O nome provém da existência de um acidente geográfico chamado barra, que se forma na desembocadura do rio Agusso. Abraço aos barra-fundenses e ao prefeito Marcos André Piaia.

Piada russa