Almoço na sombra

O sol nasce para todos, mas a sombra só para os espertos. Almoçar protegido dos raios UV e do calor extremo e com árvores ao lado da mesa não é qualquer restaurante que tem. Mas a curta Rua Quinze de Novembro, no Centro Histórico de Porto Alegre, ao lado do antigo abrigo dos bondes tem, e sem cobrar mais. Não tem lagosta, mas quem se importa?



Tudo tão perigoso...

O deputado Capitão Martim (Republicanos) lidera um Manifesto Contra a Lei das Saidinhas, destacando o trágico caso do policial Roger Dias, morto por um criminoso em liberdade temporária, como prova dos perigos desse benefício. Pode se argumentar que a maioria volta, mas vá explicar isso para a família do policial morto.

O muro

Quem pedir um exemplo de muro intransponível eis um: pessoa obesa (e como há...) com mochila nas costas e de pé no corredor do ônibus. Por sinal, em obesidade estamos nos aproximando dos Estados Unidos, se é que já não passamos. Principalmente na camada de menor poder aquisitivo.

É campeão

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), é o governador mais bem avaliado no País, com 72% de aprovação. A pesquisa é da AtlasIntel. Há mais tempo, outros institutos já confirmaram seu desempenho.

É do peru!

As exportações brasileiras de carne de peru encerraram 2023 com alta de 17,8%, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Ao todo, foram exportadas 69,8 mil toneladas do produto avícola no ano passado. Os maiores compradores são México, África do Sul e União Europeia. Glu glu glu pra vocês.

Todos querem, mas...

A montadora chinesa de carros elétricos BYD prevê o dobro dos empregos na sua unidade na Bahia. Não que seja novidade, muita gente gostaria de comprar um, mas se apavoram com a pouca autonomia do veículo, apesar de menos custo de manutenção no motor de combustão interna, economia também no óleo do cárter, etc.

Infeliz aniversário

A fraude de R$ 40 bilhões no balanço da Lojas Americanas completa um ano sem maiores sobressaltos para os autores. Todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros, como os porcos no livro de George Orwell.

Os terríveis

Quando escolhia ministros para o Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falava que queria alguém "terrivelmente evangélico". Parece que hoje alguns integrantes das cortes superiores são "terrivelmente lulistas".

Hmmmm, aí tem

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que não vai tomar nenhuma decisão sobre desenoração sem antes conversar com Fernando Haddad (PT). Hmmm... não senti firmeza. No fim vai dar um amém com mudanças cosméticas na MP.

Longe, tão perto

O caos instalado no Equador por 22 facções criminosas com direito a sequestro de policiais e carros-bomba em cidades do interior não é um quadro assim tão longe do Brasil. A diferença é que já dominam parte das cidades brasileiras de forma menos retumbante, e de dentro das prisões.

Uma hora vai

Desde o ano novo, alguns institutos de meteorologia preveem chuva em Porto Alegre, mas São Pedro segue com torneira fechada, pelo menos até ontem. Insistam, rapazes, um dia vocês acertam.



Aquele abraço