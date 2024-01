Como reduzir o efeito estufa

Simples: esvazie as ruas. Sem pessoas, sem carros, há radical diminuição de monóxido de carbono. Os automóveis são responsáveis por 72,6% das emissões de gases efeito estufa. O céu fica mais limpo enquanto as manadas de gnus migram para o Litoral, deixando ruas e avenidas como a Terceira Perimetral desse jeito. Bom para quem fica em Porto Alegre.

A garota do perfume

Não é a primeira vez que me perguntam isso. Não me dou bem nas forças regulares, expliquei, meu negócio são ações pontuais ou de guerrilha de conhecimento, se assim preferirem. Não presto para ver alunos xingando professores e pais processando mestres, sem falar que você fala A e eles entendem B. Essa é uma tragédia humana e brasileira em especial. Como ninguém lê mais, cometemos os mesmos erros burros e asneiras. O burro é feliz porque não sabe que é burro. Ou, em outra versão, os pseudo-sábios nadam em aquários muito pequenos.

Novo recorde

O BRDE alcançou uma marca histórica para novos investimentos no Rio Grande do Sul. Com crescimento expressivo no volume de operações ao longo de 2023, o banco fechou o período superando os R$ 2 bilhões em financiamentos para novos empreendimentos no Estado. O montante é 28,7% superior ao total contratado no ano anterior. Matéria nesta edição.