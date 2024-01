Um livro para os 30 anos da Di Paolo

Em comemoração aos 30 anos de história, o Di Paolo irá perpetuar sua trajetória no livro "Di Paolo 30 Anos: Alegria à Vontade - Dalla Serra Gaúcha al Brasile e al mondo!", do escritor Mateus Colombo Mendes e coordenação editorial da Critério. Para revelar os bastidores que marcaram essa jornada, todos os sócios dos 14 restaurantes se reuniram para um almoço festivo. Curiosidade: cada um pagou a sua?

Contenção de despesas

A única economia que o presidente Lula (PT) fez em contenção de despesas com pessoal foi Geraldo Alckmin (PSB), que acumula os cargos de vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Por falar nisso...

A banca paga e recebe

No front doméstico, Lula vai pegar parada dura com o Congresso, dizem os previsores de batalhas congressuais. Em termos. A questão da desoneração da folha poderá ser um, mas, no decorrer do ano, o governo vai ser como roleta de cassino, a banca sempre ganha no fim. A única chance de perder será se a economia enfraquecer.