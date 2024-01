Dias atrozes

A invenção de Iglesias

No final dos anos 1970 e início dos 1980, o publicitário Jesus Iglesias criou uma sociedade sem regulamento, sem livro de sócios ou registro social. Foi a Sapa - Sociedade Amigos de Porto Alegre, que enaltecia a cidade vazia no verão, mas com a maioria das operações gastronômicas funcionando. Nestes termos, foram tempos felizes que não voltam mais.

O pior deles

Na virada do Ano Novo, o mundo ainda estava sob efeito do álcool para não se horrorizar com a última do presidente norte-coreano Kim Jong-un, ameaçando disparar mísseis com ogivas nucleares na Coreia do Sul. Mesmo sendo cuspir para cima, porque nuvens radioativas o atingirão, dá uma ideia do quanto ele é insano.