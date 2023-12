Asfalto de ninguém

Outrora visto como vilão, o motorista passou a ser uma vítima das diabruras de skatistas, bikers e condutores de aplicativos e, agora, a turma que se desloca com patins. Pela própria definição desse esporte, agora meio de transporte individual, as guinadas para a direita e esquerda no ziguezague dos carros é uma porteira aberta para acidentes. Para quem dirige, é tensão a mais e ficar com o pé de prontidão no pedal do freio.



Onde foram todos?

O Centro Histórico parece ano de pandemia, com poucas pessoas nas ruas em comparação com épocas anteriores. Quase dá para atravessar a rua com sinal vermelho. A impressão de vazio tem uma explicação, o tal ponto facultativo para o funcionalismo público que, ao fim e ao cabo, se transforma em ponto obrigatório.

Onde foram todos? - parte II

Até mesmo boa parte das cafeterias e lancherias, incluindo as dos bairros, fecham até o dia 2 de janeiro para fazer reformas, com exceção as do Mercado Público. Ou empurraram as obras durante o ano ou estão com o burro na sombra depois de um ano bom. A partir de hoje, Porto Alegre fica cada vez mais vazia em um cenário de Mad Max.

A mais feia cárie

Está com data marcada para morrer. A partir do dia 8 começam os trabalhos de demolição do Esqueletão da rua Marechal Floriano. Segundo a prefeitura, levará quatro meses para virar poeira e caliça, o que deve causar transtornos à vizinhança. Mas há outro detalhe, o comércio aos redores e em frente. Vai longe o tempo em que lojas faziam de tudo para ter boa apresentação.



Lágrimas de crocodilo

A monstruosidade do sistema político-partidário brasileiro se torna cada vez mais evidente com a inclusão de mais R$ 5 bilhões ao Fundão para as eleições 2024. Pior foi como aprovaram. Um deputado federal desconhecido criou a bijuja antes do recesso. Depois do fato consumado, vêm suas excelências dizer que foi de afogadilho. Balaca.

Pizza de codorna

O governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio da abertura de mercado no Egito para as exportações brasileiras de ovos férteis de codornas. Por aqui, ovo de codorna serve para fazer conserva para depois usá-los em pizzas sabor vinagre.

Data e hora

Vem por SMS mensagem de operadora de TV por assinatura informando que o cliente recebe equipamento novo sem custo, bastando ligar para um número para agendar visita. E se for lalau? Roubo com data marcada, mas que tal essa?



Miúdas

NOVA Petrópolis zerou a lista de espera por exames de mamografia. Parabéns. COMEMORA-SE o Dia da Gratidão. Deveriam criar o Dia da Ingratidão. Dá mais que chuchu em cerca. CAIXA estimou inicialmente a Mega da Virada em R$ 670 milhões. Agora fala em R$ 550 milhões. ELEMENTAR, meu caro Watson: no hay plata para apostar como em anos anteriores. ÍNDIA tem três mil castas. O Brasil só tem duas, os que moram na cobertura e os que moram no porão. SECOM (Secretaria de Comunicação da Presidência da República) gastará R$ 195 milhões com comunicação digital em 2024.

Aquele abraço