Dois momentos do Centro Histórico de Porto Alegre

Devagarito as obras do Quadrilátero Central vão mostrando algum progresso, caso da rua Dr. Flores, no trecho entre Otávio Rocha e Andradas. Já a Rua da Praia parece cenário do front da Guerra da Ucrânia, com pedras empilhadas, montes de brita e calçadas mais estreitas que lambari visto de frente. Ainda vai levar um tempão até que possamos dizer ufa!, mas é o que a casa oferece de momento.