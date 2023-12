Moça na Ponte de Pedra

Se fosse uma pintura poderia ter esse nome, como milhares de obras com esta construção desde que surgiu o pincel e a paleta de cores. Neste caso, a moça parece estar curtindo o laguinho e a ponte, pode estar curtindo - ou detestando - a solidão ou simplesmente sentou na murada para botar as ideias em ordem de importância neste final de ano. Ou não.



Do trotoar ao motel da Marli

Até a entrada dos tempos modernos, as práticas antigas de comportamento social até os anos 1960, não raro, obedeciam ao que hoje conhecemos como "me engana que eu gosto". Valia inclusive e, principalmente, para a prostituição em Porto Alegre. As prostitutas se dividiam em dois grandes grupos, as que "se viravam", na gíria daquele tempo em cabarés, conhecidos como lupanares ou casas de tolerância, e as moças que exerciam a profissão nas ruas. O eufemismo para esse grupo social era "arrodear a bolsinha", geralmente pendurada pelos ombros, onde elas guardavam documentos - Deus m'o livre sair sem eles!- dinheiro e a Carteira da Saúde, esta ferramenta de trabalho, cuja ausência poderia levar à prisão. A Carteira da Saúde era expedida pela Secretaria da Saúde, era uma espécie de negativa de doenças venéreas ou DST. A cada 30 dias elas eram obrigadas a comparecer nos postos de saúde e de forma gratuita fazer estes exames, especialmente para detectar o TREPONEMA PALLIDUM, a terrível sífilis. Era uma espécie de salvo conduto caso a polícia (Guarda Civil fardada) se encanizasse com elas. Naquela época, o controle de comportamento social (ou antissocial...) era feito por uma delegacia especializada, a Delegacia de Costumes, que, além da prostituição, cuidava também das drogas, incipientes na época, basicamente maconha e anfetaminas como Pervirtin e Dexamil, que misturadas com álcool deixavam o freguês sem dormir por longos períodos de tempo, hoje também conhecidos como rebite, ingeridos por alguns caminhoneiros para viagens longas nonstop. As prostitutas de rua faziam o TROTTOIR, palavra francesa que deu origem ao "trotear". Se uma prostituta ficasse parada atraindo fregueses era cana certa, mas se eles troteassem nas calçadas arrodeando a bolsinha era uma prova que não exerciam a prostituição. Isso ficou tão arraigado que mesmo em décadas mais recentes estas mulheres ficavam indo pra cá e pra lá sem nem mesmo saber porque assim faziam. Não existiam motéis como nós conhecemos hoje, nos cabarés haviam quartos ou se buscavam pensões. O primeiro motel de Porto Alegre foi o Marli, por isso que o viaduto Dom Pedro II na Borges, esquina José de Alencar, é conhecido como Viaduto da Marli. Mas essa já é outra história.

Massacre das abelhas

Produtores de mel gaúchos estão apavorados com a morte maciça das abelhas, a ponto de perderem 40 ou mais caixas só este ano. Eles são unânimes em culpar os defensivos agrícolas mal direcionados, como a tal da deriva. Logo o único alimento da natureza que não apodrece, graças ao antibiótico natural que elas produzem nas colméias, o própolis.

Panvel premiada

A Panvel foi a grande vencedora da categoria ESG e Mobilidade Urbana do XX Prêmio Abralog de Logística com o projeto "Do CD ao cliente final: Integração de fluxos logísticos com eficiência energética e redução da emissão de carbono".

Do bem, mas depende...

O presidente Lula voltou a comentar que o futuro ministro do STF Flávio Dino é comunista. Como pegou mal, tentou remendar afirmando que ele "é um comunista do bem". Pior a emenda que o soneto.

Quaquaquá

O vice-presidente do PT, deputado Washington Quaquá (PT-RJ,) afirmou ao Poder360, depois de dar um tapa no rosto do congressista Messias Donato (Republicanos-ES), que, com ele, "a porrada canta". O episódio foi durante a sessão de promulgação da reforma tributária.

O sucesso do Senar

Os resultados do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) foram um sucesso neste 2023. O número de participantes entre cursos, programas, palestras, oficinas e seminários, por exemplo, chegou a 164.191. A instituição também investiu em ações de saúde e de lazer, que mobilizaram quase 20 mil atendimentos nas comunidades rurais.

Dia após dia

A Câmara dos Deputados aprovou a lei do hoje ministro Alexandre Padilha que cria o Dia Nacional do Funk. Falta criar o Dia da Batata Frita, o Dia da Ceva, o Dia do Tênis Novo e outros que tais.



Aquele abraço