Leandro e seu Madruga

A descaracterização do Centro Histórico de Porto Alegre ainda não ceifou os engraxates com suas cadeiras na Praça da Alfândega. Verdade que só restam alguns, e um deles é Leandro, 59 anos e 35 anos de carreira. Ele guarda as lembranças deste tempo, enquanto alimenta passarinhos no entorno de sua cadeira. Seu Madruga, tio-avô dele, sentava ao seu lado até falecer. Madruga foi o primeiro porto-alegrense a ganhar uma indenização da Carris, porque um bonde passou em cima dos dedos do pé.



O balanço do campo

A Farsul foi a última entidade empresarial a apresentar o balanço do ano e o cenário para o que vem (matéria nesta edição). Não é nenhuma novidade que o agro salvou a lavoura nos últimos anos. E aí vem um paradoxo bem brasileiro: ao mesmo tempo, o agronegócio nunca foi tão agredido pela esquerda e gente do governo. São "produtores do asfalto", que esquecem quem bota comida na mesa das cidades.

Comida mais cara

Tanto a Farsul quanto a Fiergs não são contrárias ao fim dos benefícios fiscais, mas não pode ser linear. Tem que ser discutido caso a caso, segundo os presidentes Gedeão Pereira e Gilberto Petry. No setor de alimentação o impacto seria de 45% do total cortado.

Cenário furta-cor

Sob nova direção e metodologia, o IBGE está fazendo o milagre da transformação das cores. O que era vermelho na economia ficou cor-de-rosa e o que era cor-de-rosa ficou azul profundo.

Do escritório ao lar

A colenda aprovou por unanimidade projeto da vereadora Mônica Leal (PP) que permite a conversão de imóveis de uso comercial em imóveis de uso residencial em toda Porto Alegre. Já existe diploma legal neste sentido, mas só para o Centro Histórico.

Anuidade reduzida

A OAB/RS não realizará reajustes para o exercício de 2024. O valor da anuidade se manterá em R$ 959,60, para pagamento em cota única ou em até três vezes no cartão de crédito até o dia 31 de janeiro de 2024.

Alegrete, baita chão

Pelo segundo ano seguido, Alegrete foi o município com maior participação no segmento da Agropecuária no Valor Adicionado Bruto (VAB), que é o PIB menos o valor dos impostos. Com destaque para a produção de arroz, soja e bovinos, a cidade da Fronteira Oeste é um exemplo de recuperação após a estiagem.

Terrivelmente amigo

A reação contra a indicação de Flávio Dino para o STF despertou manifestações federais, estaduais e municipais. Os vereadores de Gramado aprovaram por unanimidade Moção de Repúdio à sua indicação. Cá entre nós e nosso barbeiro, nunca se viu um presidente indicar um amigo do peito para a corte fazendo questão de alardear essa condição.

Raposas no galinheiro

Cresce o apoio à limitação dos mandatos eletivos, como apenas uma reeleição para presidente da República com mandato de cinco anos e apenas uma ou duas para deputados federais e estaduais. Um probleminha: seria uma PEC que teria que passar no Congresso Nacional. Logo...

Câmeras de segurança

Não só pessoas desaparecem, provas e vídeos também. Até hoje não se tem notícia de alguns vídeos das câmeras de segurança do 8 de janeiro. Estavam sob guarda do STF, mas até hoje não se sabe que fim levaram.



Aquele abraço