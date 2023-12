Macróbios na política

Dona Matilde Hebert Gomes, de 106 anos, e o Capitão Elmo Diniz, de 102, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na II Guerra Mundial, aqui com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), vão se filiar ao PL no próximo dia 22 de dezembro. Acredita-se que sejam as pessoas mais idosas a se filiar num partido. O título? Até meados dos anos 1960, quem passasse dos 100 anos era chamado macróbio. O idiota do corretor de textos grafou "micróbios".