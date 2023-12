Saída e entrada

Quando chega o calor os répteis trocam de terno, se forem machos, e vestidos, se forem fêmeas. Se regeneram. É trabalhoso e perigoso, porque ficam vulneráveis para ataques de predadores. O da imagem deixa a pele (ou escamas) para algum brechó de lagartos. É uma boa metáfora para o ano que chega. Desvista 2023 e se vista de 2024 para encarar um ano novo trabalhoso, como é regra no Brasil.



Perspectivas 2024

Circula nesta edição do Jornal do Comércio o caderno especial Perspectivas 2024, com um panorama das projeções de empresários e gestores públicos para o próximo ano. Também estão em destaque temdas dos principais setores da economia gaúcha.

O quente que era frio

Golpe por golpe, o melhor que conheço aconteceu em Curitiba, nos anos 1960. Era no tempo analógico, nada de controles digitais ou nuvens implacáveis para detectar até uma vírgula fora do lugar. Aconteceu em um escritório de cobranças que tinha convênio com várias redes de varejo. Em vez de se pagar na loja, podia se quitar a prestação neste local, bem acessível. O acerto com os clientes era semanal. Havia dois caixas. Um ficava no posto durante o horário comercial e, quando saia para almoçar, o reserva ficava no seu lugar para receber os pagamentos. Um dia bolou um golpe. Conseguiu que uma gráfica clandestina imprimisse cópia exata dos recibos e com a mesma numeração, e os substituiu pelos verdadeiros. Mas o talão frio era posto durante o horário do outro. E quem ficava com o dinheiro quente do recibo frio era o caixa reserva.

Os três muros I

Porto Alegre tem dois muros da Mauá, um que disse a que veio na recente enchente, e o muro virtual da avenida Salgado Filho, que separa a cidade em duas. Quem vem dos bairros precisa fazer contorcionismo de trânsito para chegar na parte de baixo do Centro Histórico e, então, demandar para os bairros e saídas da cidade. Faz anos que se fala em "derrubá-lo".

Os três muros II

O terceiro está sendo erguido velozmente no litoral gaúcho, com fileiras e mais fileiras de espigões na orla. Para deleite dos moradores e azar de quem mora atrás deles, que alteram o microclima, porque os prédios funcionam como quebra-vento. O ser humano não falha, assim como os vereadores e prefeitos destas cidades. Sendo para piorar, estão sempre de prontidão.

O verdadeiro governo

Levantamento realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública apontou a existência de 70 facções criminosas no sistema carcerário brasileiro. As principais - Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) - atuam em 24 estados e no Distrito Federal, registrou a Folha de S.Paulo. Esse é o Brasil real. O outro é ficção.

Vícios capitais

O fato do alto número dos ônibus com problemas mecânicos por dia é apenas um dos pepinos dessa estatal ineficiente. O modo de dirigir também ajuda, arrancadas e freadas bruscas e desnecessárias. Não só nela, mas é comum motoristas dirigirem com a mão na palanca do câmbio se for mecânico, desgastando uma peça vital da caixa de mudanças chamada trambulador.

Papai Noel existe!

Para melhorar o tráfego nas ruas da Capital, começou a substituição e nivelamento de 300 novas tampas de poços de redes subterrâneas por ano. Num primeiro momento, serão atendidas 15 vias da cidade.

Capitalismo consciente

A filial gaúcha do Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB), que completou dois anos em 2023, encerra celebrando conquistas, entre elas, o aumento no número de embaixadores na modalidade pessoa física, que chegou a 529. Além disso, novas empresas também se associaram ao movimento neste último ano.

Expectativas natalinas

Para o Natal de 2023, 58% dos shoppings brasileiros investem mais em relação ao valor total para movimentar a data em comparação com o ano passado, a expectativa é de um aumento médio de 16%, segundo a entidade do setor, a Abrasce. Entre as campanhas promocionais mais citadas estão: Compre e Ganhe (37%), Ganhe e Concorra (35%), Sorteio (28%). Os prêmios mais sorteados serão: Carro (63%) e Vale Compras (18%).

Esse Maduro...

Como o presidente da Venezuela não ia mesmo invadir a Guiana, porque era mero factoide, agora conversa com o presidente do país que queria invadir, mas só de boca para fora. Deveria ganhar soldadinhos de chumbo do Papai Noel para brincar de guerra.

Escola internacional

A Pan American School, única escola internacional do Rio Grande do Sul, celebra, em dezembro, o encerramento do primeiro semestre de 2023. Como o ano letivo da instituição começa em agosto e se estende até junho, o mês de dezembro tem programações distintas das demais instituições de ensino. Para marcar o fechamento do primeiro semestre, os alunos da Educação Infantil participaram, na manhã de 15) de dezembro, do Preschool in. Concert, uma apresentação musical para as famílias.

Décimo terceiro

Todo dezembro pipocam pesquisas sobre como e onde os assalariados vão usar o 13º salário. Mas há outras leituras. Segundo a Serasa, seis em cada 10 entrevistados afirmam que nunca conseguiram guardar integralmente o 13º.



Aquele abraço