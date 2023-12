Um guia gastronômico de Porto Alegre

Circula encartado no JC desta quinta-feira o especial gastronômico do caderno GeraçãoE. O guia GE Experimenta, em sua a 5ª edição, traz dezenas de novidades que iniciaram a operação neste ano, reunidas de acordo com perfis dos estabelecimentos. São bares, cafés e restaurantes com propostas diferentes, para todos os gostos, e em diferentes partes da cidade.



Novo point do Moinhos

Um exemplo das novidades compiladas pelo GE Experimenta é o Luc Bistrô (foto acima), com a proposta de descomplicar a clássica culinária francesa. Funciona na rua Dinarte Ribeiro, que já há algum tempo desbancou a Padre Chagas e se tornou o novo point do bairro Moinhos de Vento.



Papai Noel dos Correios

Quem quiser contribuir com o Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social pode participar da Campanha Papai Noel dos Correios até amanhã. É possível participar no site da campanha (blognoel.correios.com.br) ou na agência de Correios central da sua cidade.

Poste pede socorro

Na esquina da avenida Cavalhada com a rua Coronel Massot, em frente à Escola Estadual Roque Gonzales e ao lado de um posto do Samu, na Zona Sul de Porto Alegre, quem pede socorro é um poste de luz. A estrutura resiste bravamente com o "esqueleto" à mostra em sua base. O interior do poste passou a ser usado como lixeira por quem passa pelo local.



Consul do Vietnã é "gaúcho"

Cônsul do Vietnã e o vice-governador Gabriel Souza JOEL VARGAS/DIVULGAÇÃO/JC

Para marcar as boas relações entre Rio Grande do Sul e Vietnã, o vice-governador Gabriel Souza concedeu o título simbólico de "gaúcho" ao cônsul comercial do Vietnã, Ngo Xuan Ty. Eles se reencontraram terça-feira, quando Gabriel presenteou Ty com um lenço vermelho. O cônsul busca ampliar parcerias comerciais entre RS e o Vietnã, o 12º maior destino das exportações gaúchas, especialmente produtos derivados da soja, proteínas, tabaco, couros e peles.



Ainda inflação

Os sites dos principais jornais argentinos, La Nación e Clarín, mancheteavam no fim da tarde de ontem a disparada do preço dos combustíveis, que já subiram mais de 200% neste ano. A alta mais recente tinha sido na sexta-feira, antes da posse de Javier Milei, com elevação de 15% a 30%. Ontem, consumidores foram supreendidos nos postos com novo aumento, desta vez entre 35% e 40%.



Novo presidente TCE

O conselheiro Marco Peixoto assume hoje a presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) para o biênio 2024-2025. A solenidade de posse ocorre às 16h. O conselheiro Iradir Pietroski será o vice-presidente.

