Caxias do Sul recebe neste sábado uma das maiores exposições imersivas do mundo: Van Gogh & Impressionistas, uma viagem pelo genial universo do pintor holandês. A mostra está no Shopping Villagio Caxias, com um cenário videográfico de arte e tecnologia.

O diabo gosta de mim

Eu fui e voltei do inferno várias vezes nos meus tempos de adolescência. A Santa Madre dizia existir inferno com alto-forno, foguistas, diabinhos com tridentes, enquanto alguém derramava azeite fervente no lombo dos pecadores amarrados em espeto de churrasqueira positiva e operante. As mães, especialmente, eram rigorosas na cobrança de ir à missa dominical e confessar antes de comungar. Não foi, não comia sobremesa de gelatina com creme de baunilha.

Era profundamente desagradável contar pecados ao padre escondido no escurinho do confessionário. E a penitência obrigatória era chatésima. Lembrei dos tempos de adolescência quando éramos obrigados a confessar nossos pecados ao padre no confessionário pelo menos uma vez por semana. E nunca comungar antes dela. Hoje você acumula milhas, naquele tempo, pecados.

Ao que eu me lembre, a maior penitência que recebi foi rezar 100 Padres Nossos e 100 Aves Marias. Puxa, mas esse padre não tem noção de tempo que se gasta? Era como ser condenado a 50 anos de prisão em regime fechado sem direito a condicional.

Ruim era escolher as palavras em vã tentativa de mascarar coisas do demo. Havia os pecados veniais, os que não resultaram em inferno, e os mortais, que davam passagem só de ida para virar churrasco. Começava-se pelos primeiros, faltar à missa, desobedecer pais e mestres e dizer nomes "feios", tipo chamar alguém de "fiadamãe". Depois vinha a carga pesada.

- Padre, fiz coisas feias.

- Com quem?

- Comigo mesmo.

- Quantas vezes desde a última confissão?

- Bem, digamos que...umas cinco, seis..

- Tem certeza que não foram mais?

Eu suava.

- Pensando melhor, umas dez... doze, talvez quinze.

Mas o que esse intrometido queria? Não bastava eu confessar que fiz sexo solitário e ainda quer saber quantas vezes? Depois do que os castelhanos chamavam de palmita de la mano, vinha o medo do inferno. Arre! Não bastasse a Matemática ainda vou virar torrada?

Pela ótica daquele tempo, acredito que ainda tenha pendências, tipo inadimplência no cartão de débito celestial. Imagino que nem a Serasa possa renegociar minha dúvida, mas quem sabe? Acho que Ele está passando muito trabalho com Vladimir Putin e o Hamas.