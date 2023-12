Obras no Calçadão da Rua da Praia

Para quem, como eu, conhece os atrativos e as deficiências da Rua da Praia, as obras que estão sendo feitas para substituir tubulações do tempo do onça mostram o quanto o poder público deixa o que está sob a terra ao léu durante décadas, como se tubo de metal fosse eterno. No caso, são tubulações de ferro em rede de água, como mostra matéria da repórter Lívia Araújo no site do JC.