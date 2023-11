De volta ao passado

Agora que a água baixou, as ilhas formadas pelos armazéns e outras instalações do Cais Mauá voltaram ao seu normal, enquanto não vier outra enchente com essas mudanças climáticas e estripulias do El Niño. É impressionante como a cena se modificou. Como disse um forasteiro ao olhar o Guaíba, é preciso muita água para ele transbordar.