"Tamo junto": desabrigados do Guaíba salvam seus pets

É confortador ver como os moradores das ilhas de Porto Alegre tratam de salvar da enchente seus animais de estimação. As equipes da BM, Exército e Defesa Civil realizaram a entrega de mantimentos para as pessoas que permaneceram, como água potável e comida.



O terror em estado puro

Mulheres estupradas e mortas a tiros ou pontapés, civis israelenses decapitados com pás aos gritos de "Allah é grande" e sorrindo nos selfies, famílias inteiras mortas e depois incendiadas dentro de casa ou em carros, matando pessoas até em sanitários químicos, pai e filho colocados em um quarto por um terrorista que joga uma granada, são vídeos do próprio Hamas e seus militantes (com áudio), mostrados ontem na Federação Israelita do RS. A parte do assassinato de crianças é tão terrível que não teria forças para comentar.

Comitê de recepção

BR-116 com água

Inundação em trecho da rodovia federal que corta cidades da RMPA; cena foi flagrada em Esteio

Flávio Pilger

A foto não mostra uma zona ribeirinha no interior do Estado, nem a situação das ilhas do Guaíba. A imagem foi captada na manhã dessa quarta-feira (22) na BR-116, em Esteio, e dá uma ideia do flagelo que atinge indiscriminadamente o Rio Grande do Sul.



Aviso prévio

Em conversa com um deputado do PP antes da reunião-almoço dessa quarta-feira (22) na Federasul, a ex-presidente da entidade Simone Leite ameaçou se desfiliar do partido caso a bancada vote pelo aumento do ICMS.



O de menos e o de mais

Boa parte dos empresários gaúchos enxerga a reforma tributária menos pela possibilidade de aumento da carga e mais pela simplificação dela. Explicam que eles mantêm uma custosa máquina para cuidar dessa jangal de tributos, que inclui caros advogados especializados.

Bernardo, o pioneiro

O primeiro a provar que baixar impostos aumenta a arrecadação foi o prefeito Bernardo de Souza, de Pelotas, nos anos 1990. Ele baixou o ISSQN setor por setor, com o compromisso dos empresários em diminuir os preços na mesma proporção. Deu certo.

Boa ideia

A vereadora Lurdes Spengler entrou com o projeto cata CataCaCaCa, que visa conscientizar a sociedade da importância de recolhimento das fezes dos seus animais de estimação. Boa ideia. Ainda tem muita gente que não leva o saquinho de recolher cacaca dos pets. Não se caminha muito para encontrar dejetos, sem falar nos deixados pelos moradores de rua.

Aquele abraço

Aos munícipes e ao prefeito Odacir Boaventura Manhabosco, de Ciríaco, no Noroeste do RS. Provavelmente o nome deriva dos primeiros moradores. Uma hipótese recente aponta para Arcangelo Chierico e família, que vieram da Itália.

Miúdas

LEVAR crianças para jogos de futebol é dar uma enorme chance para o azar. Vejam as imagens do jogo Brasil- Argentina. CENA comum nas proximidades da avenida Mauá são tampas de bueiros expelidos pela água. BOA parte dos políticos são do grupo vozes à procura de uma ideia.



A graça da esquerda